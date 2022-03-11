В феврале из Казахстана пытались вывезти около 1 миллиона незадекларированных долларов

НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В феврале из Казахстана пытались вывезти наличными незадекларированные 995 410 долларов. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Только за февраль месяц 2022 года на таможенных постах "Жетысу", "Ауежай-Астана", "Ауежай-Актобе", "Казыгурт", "Ауежай-Шымкент", "Ауежай-Актау" был выявлен 51 факт провоза незадекларированных наличных денег. Общая сумма незадекларированных наличных денег составила 995 410 долларов США", - сообщили в ведомстве.

По информации комитета, всего за февраль 2022 года составлено 50 административных материалов по части 3 статьи 551 КоАП РК (Не декларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах), сумма штрафа по данным нарушениям - 1 531 500 тенге.

В городе Алматы в феврале 2022 года составлено 37 административных материалов по статье 551 КоАП РК (Не декларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах) и выявлен один факт с признаком уголовного правонарушения.

Сумма незадекларированных наличных средств превысила 298 млн тенге, а точнее - 688 262 долларов США, сумма административного штрафа - 1 133 310 тенге", - уточнили в пресс-службе.

В частности, 4 февраля 2022 года в аэропорту Алматы был задержан казахстанец, вылетающий в Стамбул. У него были выявлены незадекларированные денежные средства на сумму 97 тыс. долларов США. Материал передан в департамент экономических расследований по Алматы для дальнейшего расследования.

8 февраля 2022 года еще один гражданин РК попытался вывезти в Стамбул незадекларированные 26 тыс. долларов США.

Только в столице за февраль 2022 года составлено девять административных материалов по физическим лицам, которыми незадекларировано наличных средств на сумму 101 341 421 тенге, а именно 219 414 долларов США, сумма штрафа по данным нарушениям 275 670 тенге", - проинформировали в ведомстве.

К примеру, 11 февраля 2022 года в Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" после прохождения таможенного контроля пассажирами убывающих международным авиарейсом сообщением Нур-Султан - Анталья сотрудниками таможенного поста совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК был остановлен гражданин РК. В момент задержания у него были выявлены незадекларированные денежные средства в размере более 32 тысяч долларов США.

В комитете государственных доходов напомнили, что осуществление таможенного декларирования производится путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.

Кроме того, при таможенном декларировании товаров физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить в РК или вывозить из РК наличную иностранную и (или) наличную национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США", - добавили в КГД.