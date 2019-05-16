В филармонии имени Жамбыла состоится концерт из цикла Годовой абонемент академического симфонического оркестра РК

Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - 17 мая в 19 часов в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоится очередной концерт из цикла Годовой абонемент Государственного академического симфонического оркестра РК, передает Kazakhstan Today.

В программе будет представлена увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" (П.И. Чайковский); Сцена письма Татьяны из оперы "Евгений Онегин"; Кантата "Москва"; Торжественная увертюра "1812 год", ор. 49.

Дирижер - народный артист Беларуси Александр Анисимов.

Солистка - Ирина Крикунова (сопрано, Беларусь).

Государственная хоровая капелла имени Б. Байкадамова. Художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный деятель РК Беймбет Демеуов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства