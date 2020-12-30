В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника

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Согласно заявлению местной полиции на сайте Presse Portal, инцидент, который потребовал проведения "особой спасательной операции", произошел 23 декабря на железной дороге, соединяющей Кассель (земля Гессен) и Геттинген (земля Нижняя Саксония), пишет РИА "Новости".
Два лебедя забрели в район высокоскоростной железной дороги, и одна из птиц погибла, став, предположительно, жертвой контактной сети. Оставшаяся в живых птица не хотела покидать место инцидента, и неоднократные попытки ее выманить с путей также не приносили успеха.
На помощь пришли пожарные из гессенской коммуны Фульдаталь, которые подняли птицу с помощью специального оборудования.
Из-за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут", - отмечается в заявлении.
Уцелевшего лебедя позднее выпустили на реке Фульда.
Как сообщалось ранее, в Актау обнаружили убитого лебедя с удавкой на шее.
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