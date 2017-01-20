В Генпрокуратуре раскритиковали устаревшие и нелепые санитарные требования для предпринимателей

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В Генпрокуратуре раскритиковали устаревшие и нелепые санитарные требования для предпринимателей19.01.2017
Общество  20:53

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Об устаревших и нелогичных санитарных требованиях к предпринимателям сегодня на заседании совета по защите прав предпринимателей сообщил начальник департамента Генеральной прокуратуры РК Марат Сексембаев.

"Проверочный лист содержит массу ненужных и устаревших требований, некоторые абсолютно не подлежат какой-то логике", - сказал Сексембаев, передает Kazakhstan Today.

По его словам, проверочный лист санэпиднадзора состоит из 83 требований, из которых 32 относятся к объектам торговли, 22 - к пищевой промышленности, и 46 - к общественному питанию. Но все они при этом указаны на одном проверочном листе.

"Все эти требования к различным областям объединены в одном листе. Соответственно, проверяющий показывает это требование, где в одном листе указаны требования ко всем сферам. Это может послужить и как условие для коррупции. В обоих случаях бизнес страдает", - подчеркнул Сексембаев.

Он также проинформировал, что в настоящее время ведется совместная работа по сокращению этих норм. "Мы начали работу по сокращению таких требований и разделению их по однородности", - сказал он.

Также начальник департамента обратил внимание на запрет ночного ввоза продуктов в точки продаж, расположенные в жилых домах, отнеся это к ненужным требованиям. И посетовал о проблемах предъявления заранее невыполнимых требований, отметив отсутствие единой судебной практики по подобным делам, пишет strategy2050.kz.

"В одних случаях субъекты малого предпринимательства привлекаются судом к ответственности, в других освобождаются ввиду отсутствия состава нарушения", - заключил Сексембаев.
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