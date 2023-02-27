26.02.2023, 17:40 33431
В горах Алматы перекрыли дороги
Перекрыта дорога Шымбулак - Эдельвейс
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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В алматинских горах из-за непогоды ограничили движение по дорогам, сообщает департамент по ЧС Алматы.
В связи с выпадением значительных осадков в виде снега и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши в Алматы с 25 февраля 2023 года выставлены блокпосты силами департамента полиции в количестве 2 экипажей для ограничения доступа населения и автотранспорта", - говорится в сообщении.
Как уточнили в департаменте, блокпосты стоят выше плотины Аюсай и на автодороге Шымбулак - Эдельвейс.
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27.02.2023, 09:45 4716
Сигареты без акцизных марок на 280 млн тенге изъяли у жителя Караганды
Выявлено почти полмиллиона пачек сигарет
Фото: скриншот из видео АФМ
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Караганда. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти полмиллиона пачек сигарет без акцизных марок стоимостью более 280 млн тенге выявили у жителя Караганды. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Сотрудниками регионального департамента АФМ были проведены следственные действия в сфере теневой экономики, в ходе которых изобличена незаконная предпринимательская деятельность жителя города.
В ходе обысков в складских помещениях обнаружена и изъята табачная продукция различных марок и наименований в общем количестве более 432 тысячи пачек. Согласно заключению специалиста, общая стоимость изъятой неучтенной табачной продукции превышает 280 млн тенге", - сообщили в АФМ.
Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.
26.02.2023, 18:30 32426
Телерадиокомплекс президента Казахстана представил анонс документального фильма о возможном сильном землетрясении
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в телеграм-канале представил анонс документального фильма по теме землетрясений "Безопасное завтра", передает корреспондент информационного агентства Kazakhstan Today.
Наша страна входит в список государств с сейсмической нестабильностью, и разрушительное землетрясение в Турции заставляет задуматься, насколько Казахстан готов к подобного рода бедствиям", - говорится в описании анонсируемого фильма.
6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение в Турции, которая стала для Запада неудобным партнером, случилось очень вовремя и прошло по провинциям с самой сложной этнической обстановкой. Оно наверняка надолго отвлечет Турцию от внешнеполитических вопросов и уже вовсю используется турецкой оппозицией, которая "раскачивает лодку" не без помощи заокеанских друзей, мечтающих заменить Эрдогана кем-нибудь посговорчивее. Все это происходит незадолго до президентских выборов. Накануне катастрофы в Турции заявили о своем закрытии дипломатические представительства Канады, Франции, Британии, Германии, Голландии и Швеции. Официально они объяснили этот поступок "угрозой терактов".
В том, что против Турции применили тектоническое оружие, уверен иранский журналист Хаяла Муаззин. Он отметил, что катастрофа случилась почти сразу после того, как глава МВД Турции Сулейман Сойлу потребовал, чтоб американцы "убрали свои грязные руки" от его страны.
Для этого можно использовать магнитогидродинамический (МГД) генератор, который устанавливается на грузовой автомобиль и посылает в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы, способные вызвать землетрясения. Подобные установки были разработаны еще в 1970-х годах, и сейчас только секретные службы знают, как далеко вперед шагнули технологии.
Помимо этого, в последнее время все чаще появляются сообщения о загадочных металлических шарах. К примеру, неизвестный шар диаметром 1,5 метра был обнаружен на берегу в японской Сидзуоке.
Ранее ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон. Также американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
13 февраля глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.
14 февраля жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили НЛО.
25 февраля сообщалось, что возле одной из турецких деревень после землетрясения появилась огромная воронка. По словам местных жителей, появление подобных воронок в районе не является каким-то экстраординарным событием.
25.02.2023, 10:59 82916
Алматинцы простились с погибшим в Таиланде музыкантом Дарханом Джунусбековым
Люди собрались на Арбате и пели его песни
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Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский музыкант Дархан Джунусбеков, выступавший под псевдонимом Darkhan Juzz, погиб в результате ДТП.
Смерть нашего гражданина наступила в результате ДТП, он передвигался на арендованном мопеде. Консул на связи с родными погибшего, ведется работа по оформлению необходимых документов для отправки тела в Казахстан", - сообщили в МИД РК.
Минувшим вечером алматинцы простились с музыкантом. Люди собрались на Арбате и пели его песни.
24.02.2023, 17:08 112716
В Туркестанской области учащиеся пяти школ занимались в разгар зимы в неотапливаемых помещениях
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Шымкент. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысайском районе Туркестанской области учащиеся пяти школ занимались в разгар зимы в неотапливаемых помещениях.
Как сообщает otyrar.kz, в ходе проверки прокуратурой установлено, что образовательным учреждениям не выделены средства на уголь. В результате тысячи учеников вынуждены учиться в холодных классах.
В декабре и январе их временно перевели в другие школы. Причину такой халатности ответственные за обеспечение тепла специалисты объясняют тем, что по плану школа должна была обогреваться газом. Однако из-за несвоевременной подготовки документов учебное заведение осталось как без газового, так и без угольного отопления.
К дисциплинарной ответственности были привлечены сотрудники Жетысайского районного отдела развития человеческого потенциала, экономисты и бухгалтеры. В настоящее время все недостатки устранены, сегодня все пять школ полностью обеспечены твердым топливом", - проинформировал заместитель прокурора Жетысайского района Рысбек Ерназаров.
Из-за резкого похолодания в регионе запасы угля в некоторых школах стали быстро истощаться. После вмешательства правоохранительных органов дополнительные средства были выделены и ситуацию удалось стабилизировать.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают новый механизм поставок угля для граждан.
24.02.2023, 13:25 122496
В столичном аэропорту изменят расписание рейсов в связи с ремонтом ВПП
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Астаны будет изменено расписание рейсов в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы.
На сайте столичного аэропорта сообщается, что ремонт намечен на период c 15 июля по 8 августа 2023 года (с 11.00 до 18.00 ежедневно).
В связи с этим будут внесены необходимые изменения в расписание полетов, выполняемых из/в столицу.
Рейсы, ранее планировавшиеся на этот период, переносятся на более раннее или позднее время. Пассажирам затронутых рейсов предлагается бесплатное перебронирование или полный возврат авиабилета по месту его приобретения", - говорится в сообщении авиакомпании Air Astana.
Ранее сообщалось, что казахстанские авиакомпании в прошлом году оштрафовали на 24,5 млн тенге за систематические задержки рейсов и нарушение прав пассажиров.
24.02.2023, 12:37 125181
Алматинец предложил перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи акима Алматы Ерболата Жосаева с жителями Жетысуского района житель города предложил перенести все многоэтажное строительство из Алматы в Gate City из-за сейсмоопасности и нагрузки на инфраструктуру.
Отвечая на предложение горожанина, Ерболат Досаев отметил, что в Алматы находится единственный на всем постсоветском пространстве институт - КазНИИСА, который выпускает специальные стандарты и дает специальные технические условия для строительства в городе. И в верхней части города уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города, где, по словам акима, расположена наиболее сейсмически активная зона и находятся разломы.
Эти вопросы также учтены в проекте генерального плана, который мы вместе с вами обсудили. Когда он утвердится, в нем все это будет определено", - сказал Досаев.
Он также отметил, что накануне президент Касым-Жомарт Токаев одобрил подходы, в рамках которых через закон "Об особом статусе города Алматы" будут усилены требования, связанные со строительством и сейсмостойкостью.
Я надеюсь, что в весеннюю сессию уже начнем эту работу, депутаты маслихата поддержат нас, и у нас появятся особые условия, когда город будет сам контролировать то, что необходимо по специальным стандартам. Эти нормы будут внедрены и, надеюсь, уже с осени это будет работать", - подчеркнул Досаев.
Он также добавил, что G4 будет развиваться и Алматы будет помогать ему.
Я на самом деле - за разумное строительство, но город растет, является магнитом притяжения, маятниковая миграция присутствует", - резюмировал аким.
Как сообщили ранее в МЧС, в Алматы при мощном землетрясении может быть разрушено до 30% домов.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.
Известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль прорспекта Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток. Отмечается, что на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности", - сообщает информационно-аналитический портал.
В прошлом году известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
Землетрясение, которое случилось в нашем городе в начале XX века, может повториться. Кажется, что наше правительство и акимы забыли об этом", - сказал в ходе пресс-конференции общественный и политический деятель Олжас Сулейменов.
24.02.2023, 08:48 134131
В Казахстане в 7 областях продолжают действовать ограничения движения на трассах
Ограничения введены на 18 участках автодорог республиканского значения
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.40 24 февраля в 7 областях Казахстана в связи с ухудшением погодных условий на 18 участках автодорог республиканского значения все еще действует временное ограничение движения. Об этом сообщает "КазАвтоЖол".
Ограничение действует на 2018 км республиканских трасс. Это 8% от общей сети автодорог республиканского значения", - отметили в компании.
Участки республиканских трасс закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.
На республиканской сети работает 400 единиц спецтехники и 530 дорожных рабочих.
По данным РГП "Казгидромет", сегодня под влиянием Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на западе, юге, юго-востоке - погода без осадков. По территории РК ожидаются гололед, туман, гроза, усиление ветра с низовой метелью.
24.02.2023, 08:39 131481
С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Союзом МС-23"
Фото: Telegram/roscosmos_gk
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Байконур. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в 06.24 с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Союзом МС-23".
Выведение корабля на заданную орбиту и отделение от третьей ступени ракеты, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно", - сообщает "Роскосмос".
Корабль прибудет на станцию через двое суток. Его стыковка к модулю "Поиск" намечается 26 февраля в 07.01.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?