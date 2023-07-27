В горах Алматы сохраняется угроза высокой пожарной опасности - ДЧС

Туристов призвали не разводить костры и не бросать на землю непотушенные сигареты и спички

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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцев и гостей города призвали соблюдать правила пожарной безопасности во время посещения гор и предгорий.





В соответствии со штормовым предупреждением Казгидромет в окрестностях города Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. Департаментом в целях профилактики пожаров в горно-лесной местности в выходные и праздничные дни проводятся совместные рейдовые мероприятия с представителями местной полицейской службы и лесохозяйственных учреждений", - рассказал на брифинге в РСК Алматы замначальника ДЧС города Самат Асаинов.





На сегодняшний день спасатели провели 57 рейдов, вручили более 5 тысяч памяток, пресекли более 100 попыток разжечь костры. 56 человек оштрафованы на общую сумму более 4 млн тенге.





Асаинов рассказал, что мониторинг в горах осуществляется при помощи дрона, оснащенного тепловизионными камерами. Также применяется автомобиль оповещения.





По его словам, чаще всего виновниками природных пожаров являются люди, оставляющие за собой непотушенный костер, выброшенный окурок или спички.





Причиной природных пожаров может быть даже оставленная стеклянная бутылка или тара которая при попадании прямых солнечных лучей может сыграть как источник зажигания", - добавил спикер.





Он рассказал, что количество отдыхающих в будние дни в национальном парке Кок Жайляу достигает около 6 тысяч, а в выходные и праздничные дни - 10 тысяч человек.





В ДЧС напомнили, что в Иле-Алатауском национальном парке имеются специально оборудованные места для отдыха со скамейками, мангалами и мусорными баками.





Там также еще раз озвучили правила пребывания в горах.





Не оставляйте и вывозите за собой мусор в местах отдыха, который может стать причиной возгораний. Не бросайте горящие спички, окурки, не выжигайте сухую траву. Не допускайте разведения костров, не пользуйтесь мангалами и другими приспособлениями для приготовления пищи в не отведенных для этих целей местах. Хочу отметить, что защита лесов от пожаров - это наш общий приоритет, мы должны работать вместе, чтобы защитить наши леса от пожаров", - отметил Асаинов.





Он отметил, что с начала текущего года в горно-лесной зоне на территории произошло уже 2 пожара.





В ДЧС предупредили, что за нарушение требований пожарной безопасности в лесах на территориях особо охраняемых природных парков предусмотрена административная ответственность в размере 100 МРП (345 тысяч тенге), а в случаях наступления иных тяжких последствии предусмотрена уголовная ответственность в рамках Уголовного кодекса РК.





Напомним, в этом году в Казахстане произошло уже несколько крупных пожаров на ликвидацию которых ушли недели.





Так, на минувшей неделе в МЧС сообщили о ликвидации крупного пожара в районе озера Талдыколь под Астаной.





25 июня в Алматинской области произошел пожар в районе Кольсайских озер. Загорание удалось оперативно ликвидировать.





17 июня произошел пожар в Катон-Карагайском нацпарке ВКО. Его удалось потушить в течение двух дней.





8 июня на территории Батпаевского лесничества области Абай загорелся лес.





Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара выросла еще в 2 раза, до 60 тысяч гектаров.





Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС.





10 июня глава государства освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, возглавлявшего ведомство с сентября 2020 года и назначил на этот пост Сырыма Шарипханова.





В результате пожара погибли 14 человек. За мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай, они награждены орденом "Құрмет" посмертно.





Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности. 12 июня в Казахстане было объявлено днем общенационального траура.





Позже в акимате Абайской области сообщили, какую помощь получат семьи погибших при тушении пожара.



