Алматы. 7 марта. Kazakhstan Today - В горных районах Алматы выпало 45 сантиметров снега, передает Kazakhstan Today.

В Алматы вторые сутки продолжается выпадение осадков в виде дождя и снега. По состоянию на 08.00 в горных районах выпало до 45 сантиметров снега. В городе, в связи с дневными положительными значениями температуры, высота снежного покрова не превышает 4 сантиметров", - сообщили в управлении зеленой экономики Алматы.

В целях предупреждения гололедных явлений производится посыпка противогололедных материалов. Уточняется, что в ночной период с 6 на 7 марта использовано 1220 тонн. Организованы колонны по сгребанию снега. В горных районах производится вывоз снега.

Одновременно ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов.

В ликвидации последствий снегопада задействовано 566 единиц спецтехники и более 1400 дорожных рабочих. В районных и городском акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега", - отметили в ведомстве.

По прогнозу "Казгидромета" выпадение снега завершится сегодня, 7 марта. Температура воздуха составит 2-7 градусов мороза.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства