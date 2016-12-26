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В канун Нового года запущен дополнительный поезд по марштуру Алматы - Арысь26.12.2016
Общество  16:56

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - В канун Нового года запущен дополнительный поезд по марштуру Алматы - Арысь, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

"В целях обеспечения перевозки пассажиров в канун Нового года АО "Пассажирские перевозки" вводит дополнительный скорый поезд №161/162 сообщением Алматы - Арысь, сформированного из вагонов "Тулпар-Тальго". Поезд со станции Алматы отправится 28 декабря 2016 года, со станции Арысь - 29 декабря 2016 года", - проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в компании, ранее были назначены следующие дополнительные поезда на праздничные дни:

№ 152/151 Астана - Шымкент, отправлением из Астаны 29 декабря, из Шымкента 30 декабря;

№ 153/154 Алматы-2 - Кокшетау, отправлением из Алматы 28 декабря, из Кокшетау 30 декабря;

№ 155/156 Алматы - Арысь, отправлением из Алматы 29 декабря, из Арысь 30 декабря;

№ 504/503 Караганда - Жезказган, отправлением из Караганды 29 декабря, из Жезказгана 30 декабря;

№ 301/302 Алматы - Новосибирск, отправлением из Алматы-2 января 2017 года, из Новосибирска 4 января 2017 года.
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