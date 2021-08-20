В Капшагае арестованы полицейские, устроившие драку с охранниками

ТАЛДЫКОРГАН. 19 АВГУСТА - В Капшагае сотрудники полиции поместили под стражу своих бывших коллег, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трое уже уволенных полицейских обвиняются в драке, избиении охранников в капшагайском кафе. Подробности рассказал начальник полиции Алматинской области Серик Кудебаев.

Видеозапись избиения охранников не вызывает сомнений в причастности наших сотрудников к этому преступлению. Мы их немедленно уволили по отрицательным мотивам. Допросили весь персонал кафе, который подтвердил факт хулиганских действий с их стороны. От двух пострадавших охранников поступили заявления о привлечении полицейских к уголовной ответственности. Мы также назначили экспертизы. Вчера сотрудники были задержаны и водворены в ИВС", - рассказал Кудебаев.

В ночь с 10 на 11 августа несколько сотрудников Капшагайского отдела полиции избили двух охранников развлекательного комплекса Del Mare. По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное частью 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство).

Конфликт произошел между охранниками кафе и его посетителями, среди которых были сотрудники Капшагайского отдела полиции. Участие сотрудников полиции в произошедшем инциденте признали вопиющим фактом, в связи с чем они уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам

Позднее сотрудник следственного отдела Капшагайского отдела полиции Алишер Темешов, который участвовал в драке с охранниками, записал видеообращение . Полицейский извинился и рассказал о несправедливости, с которой он столкнулся, и отметил, что больше не желает жить в Казахстане, после чего накинул петлю себе на шею и попытался покончить жизнь самоубийством. На этом видео обрывается, но за кадром были слышны голоса, что позволяет сделать вывод о том, что Алишер в момент записи видеообращения был не один.

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