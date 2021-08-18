Уволенный за драку в кафе Капшагая полицейский записал видеообращение

ТАЛДЫКОРГАН. 17 АВГУСТА - В ночь с 10 на 11 августа несколько сотрудников Капшагайского отдела полиции избили двоих охранников развлекательного комплекса Del Mare, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное частью 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Участники инцидента установлены. Как выяснилось, конфликт произошел между охранниками кафе и его посетителями, среди которых были сотрудники Капшагайского отдела полиции. Участие сотрудников полиции в произошедшем инциденте является вопиющим фактом, в связи с чем они уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Однако история получила неожиданное продолжение. В редакцию Информационного агентства " Kapshagai info " было передано видеообращение сотрудника следственного отдела Капшагайского отдела полиции старшего лейтенанта полиции Алишера Темешова, который участвовал в драке с охранниками.

Наряду с извинениями за инцидент, полицейский рассказал о несправедливости, с которой он столкнулся, и отметил, что больше не желает жить в Казахстане, после чего накинул петлю себе на шею и попытался покончить жизнь самоубийством. На этом видео обрывается, но за кадром были слышны голоса, что позволяет сделать вывод о том, что Алишер в момент записи видеообращения был не один.

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