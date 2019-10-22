В Караганде открыт вечерний "Музейный променад"

Караганда. 21 октября. Kazakhstan Today - Карагандинский областной историко-краеведческий музей открыл двери посетителям в вечернее время, организуя мастер-классы, фотосессии и викторины, передает Kazakhstan Today.

На "Музейный променад" в неурочные часы собралась молодёжь: студенты вузов и колледжей. Познавательную встречу организовали в рамках республиканской акции "Парад музеев", которая проходит под эгидой программы "Рухани жангыру", сообщила пресс-служба акима Карагандинской области.

Молодые люди с удовольствием участвовали в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству. В зале сакской культуры мастер-класс по тюркской грамоте провёл специалист Международного общественного фонда "Наследие кочевой цивилизации" Дайыр Кыдыргалиулы.

По информации пресс-службы, популярностью пользовались интерактивные фотозоны. Участники "Музейного променада" делали снимки с шахтёрским снаряжением. Студенты фотографировались в палатке первостроителей Караганды и в юрте.

Музейные работники подготовили для посетителей квесты и викторины. За правильные ответы начислялись баллы. Знатоки истории заработали специальные банкноты, которые обменяли на чай и сладости в музейном кафе.

Вечерний "Музейный променад" понравился карагандинцам. Участники пожелали, чтобы подобные акции проводились чаще.

В акимате отметили, что эстафету "Парада музеев" приняли другие заведения.

Вечером 22 ноября Темиртауский историко-культурный центр Первого Президента РК приглашает на мероприятие "Этапы большого пути".

Карагандинский музей изобразительного искусства 21 декабря устраивает программу "Ночь в музее. Новогодний переполох" с викторинами, конкурсами и интерактивными играми.

Темиртауский историко-краеведческий музей в январе 2020 года планирует для посетителей игры "Зимние забавы и заботы".

В следующем году в республиканской акции примут участие музеи городов и районов области.

Республиканская акция "Парад музеев" стартовала в конце августа 2019 года. Её поддержали по всей стране. Все мероприятия, выставки и встречи в её рамках являются бесплатными.

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