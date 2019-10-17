Фото: karaganda-region.gov.kz

Караганда. 16 октября. Kazakhstan Today - Карагандинская область присоединилась к республиканской акции "Парад музеев", которая проходит под эгидой программы "Рухани жангыру", передает Kazakhstan Today.

До конца следующего года в музеях региона будут проходить бесплатные выставки и мероприятия в вечернее время, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

По информации акимата, уже в эту пятницу, 18 октября, в Карагандинском областном краеведческом музее пройдёт "Музейный променад". Мероприятие начнётся в 19.00 и продлится до полуночи. В программу войдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, мастер-класс по тюркской грамоте от Дайыра Кыдыргалиулы - специалиста Международного общественного фонда "Наследие кочевой цивилизации".

Для гостей будут работать интерактивная площадка "Напиши на латинице", интерактивные фотозоны "Юрта" и "Палатка геолога". Кроме того, в музее устроят квест-игры "Охотники за знаниями", "Музейный клад", проведут викторины и конкурсы. Вход будет бесплатным.

Вечером 22 ноября в Темиртауском музее Первого Президента пройдёт мероприятие "Этапы большого пути".

21 декабря эстафету примет Карагандинский музей изобразительного искусства. Здесь представят предновогоднюю программу "Ночь в музее. Новогодний переполох" с викторинами, конкурсами и интерактивными играми.

В январе следующего года Темиртауский историко-краеведческий музей проведёт мероприятие "Зимние забавы и заботы".

Отмечается, что в течение всего 2020 года в республиканской акции примут участие Балхашский историко-краеведческий музей, Долинский музей памяти жертв политических репрессий, Каркаралинский историко-краеведческий музей, а также музеи Жанаарки, Шетского, Актогайского, Осакаровского районов, посёлков Жезды и Акжол, Егиндыбулак и другие.

Республиканская акция "Парад музеев" стартовала в конце августа этого года. Сначала её поддержали музеи Акмолинской, Алматинской, Павлодарской и Костанайской областей, позже присоединились и другие регионы страны. Цель акции - популяризировать музеи и обеспечить доступ к ним для всех граждан республики.

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