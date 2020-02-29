Караганда. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Караганде отметили День благодарности, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области, в канун Дня благодарности меценаты области помогли решить некоторым семьям жилищный вопрос. Ключи и подарки вручили на мероприятии "Казакстан - достык пен бейбітшілікбесігі". В нём приняли участие аким области Женис Касымбек, представители этнокультурных объединений, волонтёры, спортсмены и другие.

Дорогие земляки, в преддверии весны хочу поздравить вас с этим замечательным праздником! Четыре года назад по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева основан этот замечательный день. В этом году мы будем праздновать большие события - это 175 лет великому казахскому мыслителю, акыну Абаю Кунанбаеву, 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. Практически у каждого из нас в семье есть участники этой войны, есть ветераны тыла. Сегодня и здесь присутствуют наши ветераны, мы их благодарим за Победу. Также в этом году 25лет Ассамблее народа Казахстана. Всех поздравляю с наступающими праздниками, желаю всем благополучия и выражаю слова благодарности", - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Предприниматель Бекзат Алтынбеков принял челлендж #жаксылыкжасапжарысайык от бизнесменов из Нур-Султана и вручил ключи от квартиры инвалиду I группы Арайлым Алдамкуловой, которая одна воспитывает двоих детей.

Я принял эту эстафету доброты от предпринимателей Нур-Султана. Суть этого челленджа - подарить квартиру нуждающимся. Каждая семья в Казахстане должна иметь своё жильё. И мы, меценаты и предприниматели, должны в этом помогать. Это наш долг перед обществом. Я с удовольствием принимаю участие в этом челлендже. И в преддверии Дня благодарности хочу вручить ключи от двухкомнатной квартиры матери-одиночке из Жезказгана. И этот челлендж передаю предпринимателям из Балхаша", - рассказал Бекзат Алтынбеков.

В свою очередь, Алдамкулова рассказала, что очень рада, что в такой день стала обладательницей своего жилья.

Много лет снимала квартиру, одна воспитываю двоих детей. Но теперь у нас есть своё жильё", - поделилась радостью она.

Также на празднике директор ТОО "ККК "Инжиниринг" Александр Кик вручил ключи от однокомнатной квартиры заслуженному мастеру спорта Республики Казахстан Аблайхану Жусупову. А глава крестьянского хозяйства, член Ассамблеи народа Казахстана Шамиль Осин, вручил спортсмену сертификат на 700 тыс. тенге на приобретение бытовой техники.

От имени АНК поздравил всех с Днём благодарности председатель Областного чечено-ингушского национально-культурного центра "Вайнах" Увайс Джанаев. Он вручил воспитаннице детского дома Елизавете Седышевой казахский национальный музыкальный инструмент кобыз.

Поздравляю всех с Днём благодарности! Желаю здоровья, счастья, мира и процветания нашей Родине - Казахстану. "Помни и гордись своей историей!" - один из основных посылов Дня благодарности. В середине XX столетия десятки народов подверглись насильственной депортации в казахские степи. И воспоминания тех, кто прошёл через этот ужас, говорят о великих примерах гуманизма, сострадания и самопожертвования казахов. Благодаря этой помощи здесь выжило наше старшее поколение, сегодня выросло и воспиталось новое. И в преддверии такого праздника мы бы хотели преподнести подарок Елизавете Седышевой от имени членов АНК - казахский национальный инструмент кобыз. Знаем, о нём она мечтала очень давно", - сказал Увайс Джанаев.

В завершение мероприятия был представлен фильм "Жеруйык". Народная драма Сламбека Тауекела посвящена всем эмигрантам мира и является своеобразной благодарностью священной казахской земле, ставшей родиной для всех, кто оказался в этих краях.

В рамках празднования Дня благодарности также был дан старт празднованию 75-летия Победы. Приглашённым ветеранам были вручены цветы, картины и праздничные корзины.

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