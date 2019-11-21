В Караганде презентовали сборник произведений Ахыта кажы Улимжиулы

Караганда. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде, впервые в Казахстане, в рамках программы "Рухани жангыру" презентовали сборник произведений жившего в Китае казахского поэта Ахыта кажы Улимжиулы, передает Kazakhstan Today.

В четырехтомное издание вошли все произведения поэта, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

В сборнике около 3 тыс. страниц. Туда вошли все произведения Ахыта кажы Улимжиулы, а также научные статьи и воспоминания о нём. Ахыт кажы - казахский поэт, писатель, переводчик, философ, этнограф. Но в Казахстане о нём знают мало. Поэтому я, как один из составителей сборника, рад презентовать его сегодня здесь. Все произведения поэта мы слышали от этнических казахов в Китае, собирали эти стихи и записывали. В своих произведениях он поднимал социальные и духовные темы, рассказывал о проблемах общества, традициях казахского народа и многом другом. Также он пропагандировал стихи Абая", - рассказал член Союза писателей Казахстана, поэт, писатель Болат Бокайулы.

По информации пресс-службы, презентация сборника была организована при поддержке Карагандинского филиала Всемирного сообщества казахов, мечети имени Ахыта кажы и ГУ "Когамдык келісім". Мероприятие состоялось в рамках программы "Рухани жангыру".

Задача нашего сообщества - это оказание поддержки этническим казахам всего мира, помощь тем, кто переехал на родину, а также пропаганда культуры и литературы казахского народа. И в этот раз мы решили поддержать авторов сборника и организовали презентацию книги. В Казахстане издание представлено впервые. Мы хотим, чтобы об этой книге узнали по всей республике", - отметила руководитель Карагандинского филиала Всемирного сообщества казахов Меруеш Башайкызы.

Ахыт Улимжиулы Карымсаков (Ахыт Алтайский) - казахский акын, религиозный деятель. Жил во второй половине ХІХ и в первой половине ХХ веков (1866, Чунджа, КНР - 1940, город Урумчи) и оставил после себя огромное творческое наследие. Он учился грамоте у аульного муллы. Владел арабским, персидским, турецким, русским, монгольским языками. В 1907 году совершил паломничество в Мекку. В 1912 году - кадий рода керей; построил мечеть и медресе. В 1939 году был арестован гоминьдановским правительством. Книги Ахыта были сожжены, мечеть снесена, сам Ахыт убит в тюрьме в 1940 году.

В Китае поэзия Ахыта кажы Улимжиулы на протяжении долгих лет была под запретом. Его произведения начали издавать только лишь после "культурной революции".

В 1891-1914 годах в Петербурге и Казани издавали книги Ахыта "Жиhанша", "Ахиретбаян", "Сайпілмулік - Жамал", "Абият гакидия", "Сейітбаттал Газы", "Ишан Махмуд".

Стоит также отметить, что Ахыт кажы был одним из последователей Абая.

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