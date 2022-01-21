Завышающих цены на ГСМ реализаторов нефтепродуктов накажут

НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Реализаторов нефтепродуктов накажут при подтверждении фактов завышения цен на ГСМ, сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее глава государства поручил ввести государственное регулирование цен на отдельные виды нефтепродуктов со сроком на 180 дней.

В рамках исполнения данного поручения, Министерством энергетики Республики Казахстан 6 января 2022 года принят приказ об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов:





бензин марки Аи-80;

бензин марки Аи-92;

бензин марки Аи-93;

бензин марки Аи-95;

дизельное топливо.

При этом, цены на дизельное топливо по регионам отличаются, к примеру цена за литр дизельного топлива в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях составляет - 260 тенге, а в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях - 230 тенге.

Осуществление мониторинга оптовых и розничных цен на нефтепродукты закреплено за Министерством энергетики Республики Казахстан.

За несоблюдение требований по непревышению предельных цен на нефтепродукты предусмотрена административная ответственность, и компетентными на составление протокола об административном правонарушении являются должностные лица Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КРЕМ).

По фактам завышения цен потребители могут сообщить в территориальные Департаменты КРЕМ по нижеуказанным телефонам:





город Нур-Султан: (87172) 95-36-04;

город Алматы: (87272) 72-14-01;

город Шымкент: (87252) 32-15-04;

Алматинская область: (87282) 24-27-40;

Атырауская область: (87122) 21-10-42;

Акмолинская область: (87162) 50-43-27;

Актюбинская область: (87132) 74-30-64;

Восточно-Казахстанская область: (87232) 61-41-24;

Жамбылская область: (87262) 43-18-75;

Западно-Казахстанская область: (87112) 24-06-47;

Карагандинская область: (87212) 42-51-96;

Костанайская область: (87142) 53-52-40;

Кызылординская область: (87242) 27-21-86;

Мангистауская область: (87292) 43-42-27;

Павлодарская область: (87182) 78-70-97;

Северо-Казахстанская область: (87152) 61-82-81;

Туркестанская область: (87253) 35-75-51.

Кроме того, в ведомстве отметили, что субъекты рынка осуществляющие розничную реализацию нефтепродуктов не должны нарушать антимонопольное законодательство, а именно не допускать злоупотребления доминирующим или монопольным положением, в части необоснованного отказа от реализации товара отдельным потребителям.

В случае злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением, потребители также могут обратиться в Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан", - сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.