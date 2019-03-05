Караганда. 23 ноября. Kazakhstan Today - В карагандинских автобусах успешно протестировали платежные терминалы. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алибек Дюсембеков, передает Kazakhstan Today.





Платёжные терминалы тестировали с апреля этого года на пяти маршрутах. Инвестор проверял исправность встроенных GPS-датчиков, антивандальных систем и величину пассажиропотока в городских автобусах, сообщили в пресс-службе акима области.





Все терминалы успешно прошли испытания. Сейчас инвестор - корейско-казахстанская компания Smart Card - уже открыла офис в Караганде, разработала платёжные карты и ведёт переговоры по предоставлению номеров колл-центра", - отметил на брифинге Алибек Дюсембеков.





Он также сообщил, что в настоящее время инвесторы выпускают платёжные пластиковые карты, а в декабре приступят к установке терминалов.





Ранее аким Карагандинской области Ерлан Кошанов сообщил о том, что для обеспечения высокого качества оказываемых транспортных услуг планируется внедрение на городских маршрутах системы электронного билетирования, поскольку при данной системе исключается контакт кондуктора с пассажирами. Кроме этого, система позволит обеспечить финансовую прозрачность деятельности перевозчиков, исключит теневой оборот, в результате чего увеличится доход перевозчиков.





В целом работа общественного транспорта города держится на контроле акима области. Ерлан Кошанов ранее дал поручение своим заместителям и руководителям управлений не реже одного раза в неделю совершать поездки в общественном транспорте. Мониторинг ведется с целью улучшения качества обслуживания пассажиров. Глава региона поручил обращать особое внимание на регулярность, качество и вежливость обслуживания.





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