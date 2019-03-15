В Карагандинской области обсуждают статью главы государства "Семь граней Великой степи"

Караганда. 22 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в коллективах обсуждают статью главы государства "Семь граней Великой степи", передает Kazakhstan Today.





Отраженные в статье семь граней Великой степи позволяют рассмотреть роль нашего народа во всемирной истории с разных позиций, отметили сотрудники темиртауского парка культуры и отдыха и отдела развития культуры и развития языков.





В статье подтверждены исторические факты о том, что Казахстан является страной с многовековой историей и своими древними традициями и обычаями, которые мы не вправе забывать и воспитывать у подрастающего поколения чувство гордости за историю своего государства.





Как было подчеркнуто, великий шелковый путь стал устойчивой платформой для становления и развития глобальной торговли и интеллектуального сотрудничества между народами. История Шелкового пути и в наши дни способствует экономическому процветанию и культурному подъёму в международном масштабе. Наши предки открыли возможности для ускоренного технологического прогресса, для мирового сообщества. Современный Казахстан, являясь приемником такого богатого исторического наследия, заслужено занимает ведущие позиции во многих сферах деятельности.





На собрании коллектива областного историко-краеведческого музея отмечалось, что историкам, работникам культуры очень близка и понятна статья Нурсултана Назарбаева "Семь граней Великой степи". Необходимо широко пропагандировать огромное историческое наследие Казахстана, на чем делает акцент президент. Статья объективно дает понять роль нации в глобальной истории, опираясь на строгие научные факты. Очень важен вывод, что "многое из того, без чего просто немыслима жизнь современного общества - было в свое время изобретено в наших краях. В своем развитии насельники степей открыли миру множество технических новшеств, стали родоначальниками изобретений, которые до сих пор используются во всех частях света. Летописи хранят немало известных фактов, когда предки казахов не раз кардинально меняли ход политической и экономической истории на обширных пространствах Евразии". В этих словах заключен весь смысл продолжения общенациональной программы "Рухани жангыру", позволившей актуализировать многовековое наследие наших предков, сделав его понятным и востребованным в условиях цифровой цивилизации.





Для магистрантов филологического факультета Карагандинского государственного университета имени академика Е.А. Букетова ценными представились мысли главы государства о том, что "важно объективно понять нашу роль в глобальной истории, опираясь на строгие научные факты". Создание учебно-образовательного Парка-энциклопедии "Великие имена Великой степи", распространение научно-популярной серии "Выдающие личности Великой степи", охватывающие широкий исторический горизонт культуры народа, позволят осознать всю историю во всей ее многогранности и многомерности.





Сотрудники Балхашского городского историко-краеведческого музея во время обсуждения подчеркнули, что особая актуальность статьи главы государства "Семь граней Великой степи" в том, что каждое государство для сохранения своей индивидуальности большое внимание уделяет укреплению исторической памяти. Казахская культура унаследовала многие традиции материальной и духовной культуры скотоводческих и земледельческих племен и сохранила их до наших дней, творчески обогатив новыми мотивами. Работники музея единогласно одобряют и поддерживают статью главы государства, потому что знают - одними из основных хранителей летописи государства и народа являются музеи. Музеи не просто представляют взору подлинность вещественных свдетельств разных эпох и воссоздают историческую картину, но и выступают образовательными и коммуникативными центрами.





Кроме того, на заседании кафедры АНК и СГД Карагандинского государственного технического университета было подчеркнуто, что новая статья президента страны "Семь граней Великой степи" стала продолжением Программы "Рухани жангыру". В ней глава государства предложил конкретную программу модернизации исторического сознания, включающую шесть глобальных проектов. Реализация этих проектов не только позволит актуализировать многовековое наследие предков, но и даст импульс для развития гуманитарного знания в целом. Новое видение роли Великой степи в мировой истории и сопричастности современного Казахстана этой истории должно стать мощным фактором роста патриотических чувств казахстанцев и, с другой стороны, эффективной интеграции Казахстана в мировое культурное пространство.





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