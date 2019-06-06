В Карагандинском зоопарке двое посетителей дразнили льва и кидали в него камнями (ВИДЕО)

Караганда. 5 июня. Kazakhstan Today - 2 июня посетители Карагандинского зоопарка стали свидетелями неприятной ситуации. Двое молодых людей перелезли через ограждение к вольеру, где содержатся львы, и стали дразнить хищников. Очевидцы успели снять происходящее на видео, передает Kazakhstan Today.

Сначала мы думали, что они кидают в вольер еду, а позже поняли, что это не еда, а камни. Молодые люди дразнили и злили льва, который, в свою очередь, чувствовал опасность и защищал свою львицу. Видео неполное. Эти люди засовывали в вольер пальцы и кричали. Кроме того, мы показали видео охране, но те лишь развели руками. Никому ничего не нужно, а потом, когда происходят чрезвычайные ситуации, таких животных отстреливают, хотя виноваты сами люди", - такое сообщение поступило в директ Instagram портала ekaraganda.kz .





В Карагандинском зоопарке отреагировали на данное обращение.

Администрацией зоологического парка при просмотре видеозаписей с видеокамер за прошедшие выходные было выявлено, что 2 июня, в 18.48, двое молодых людей перелезли через ограждающий барьер, стали дразнить и кидать камнями в животных. В связи с этим нами были направлены обращения в департамент полиции Карагандинской области с просьбой разыскать и привлечь данных людей к административной ответственности. Также было направлено письмо в охранное агентство о привлечении к дисциплинарной ответственности дежуривших в тот день охранников, которые проигнорировали обращение посетителя о данном происшествии. Если вы имеете какую-либо информацию о молодых людях, просим вас обратиться в администрацию зоопарка", - говорится в сообщении администрации учреждения.

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