В Карагандинской области предложили разработать электронную карту аварийно-опасных дорог

Караганда. 13 ноября. Kazakhstan Today - В прокуратуре Карагандинской области состоялось заседание Координационного совета, по итогам которого выдвинут ряд предложений, направленных на усиление безопасности дорожного движения, передает Kazakhstan Today.

Участники заседания рассмотрели два вопроса: соблюдение правил дорожного движения и миграционного законодательства при пребывании трудовых мигрантов за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года. Мероприятие прошло с участием руководства правоохранительных и местных исполнительных органов, а также иных госорганов области, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как отметил при обсуждении первого вопроса председательствующий - прокурор области Марат Сексембаев, главой государства поручено ужесточить наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения , а также под воздействием наркотических и психотропных средств, вплоть до лишения свободы.

Статистика показывает, что только за последние три года по области произошло более 1600 аварий. Погибло свыше 400 человек, получили различные увечья почти 2000. В этом году количество аварий уже возросло на 2,7%: с 328 до 337", - проинформировали в прокуратуре.

В то же время на заседании совета было отмечено, что основная вина в трагедиях на дорогах лежит не только на водителях. Уровень безопасности автомобильного движения зависит также от комплекса факторов: техническое состояние машин, состояние дорог, уровень организации движения, поведение участников дорожного движение, в том числе превышение скорости, выезд на встречную полосу, управление в нетрезвом состоянии и так далее.

По итогам рассмотрения департаменту полиции рекомендовано инициировать перед акиматом области вопрос о выделении средств для установления дополнительных дорожных знаков, светофоров и скоростемеров на участках дорог с высоким риском совершения ДТП.

Также Координационный совет рекомендовал внести в МВД предложения по разработке электронной карты аварийно-опасных дорог.

Кроме того, предложено провести информационно-разъяснительную работу, в том числе с использованием LED-экранов и распространением агитационных роликов о недопустимости нарушений дорожного движения.

Что касается вопроса трудовой миграции, в прокуратуре напомнили, что главой государства поручено отменить обязательную регистрацию иностранных граждан в органах миграционной службы. Факт прохождения пограничного контроля и есть миграционная регистрация.

По данным надзорного ведомства, за последние три года по области зарегистрировано свыше 150 тыс. иммигрантов. Основной поток фиксируется из Узбекистана, России и Кыргызстана.

В ходе заседания внимание участников Совета было обращено на тот факт, что за два года (2017-2018 годы) иммигрантами совершено свыше 200 преступлений, 10 тысяч привлечены к адмответственности.

К примеру, в текущем году имел место факт отравления угарным газом 14 граждан Узбекистана при строительстве дома в Караганде. После случившегося полицейскими установлено незаконное их пребывание, все привлечены к ответственности с выдворением из страны", - уточнили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что в ходе прокурорских проверок выявлен 31 "дежурный адрес", по которым только за последние 3 месяца зарегистрировано 316 иммигрантов.

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