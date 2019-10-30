Система Orphus

Президент Казахстана поручил отменить обязательную регистрацию иностранцев

29.10.2019, 17:03 8344
Президент Казахстана поручил отменить обязательную регистрацию иностранцев
Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития города Алматы поручил отменить обязательную регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции, передает корреспондент Kazakhstan Today.
 
"Если мы действительно хотим усилить и инвестиционную, и туристическую привлекательность крупнейших городов, страны в целом, следует в кратчайшие сроки избавиться от такого анахронизма, как обязательная регистрация иностранцев в органах миграционной полиции", - заявил Касым-Жомарт Токаев, отметив, что нужно решить данный вопрос до конца года.
 
По его словам, обязательная регистрация является источником коррупции, что отрицательно сказывается на репутации Алматы и страны в целом.
 

Для чего осуществляется цифровизация, о которой мы так много говорим? Правительству следует решить этот вопрос до нового года", - сказал глава государства.

 
Как сообщалось ранее, на совещании глава государства отметил, что в Алматы большой потенциал для развития туристических продуктов самого высокого уровня.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая