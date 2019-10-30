Президент Казахстана поручил отменить обязательную регистрацию иностранцев

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития города Алматы поручил отменить обязательную регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"Если мы действительно хотим усилить и инвестиционную, и туристическую привлекательность крупнейших городов, страны в целом, следует в кратчайшие сроки избавиться от такого анахронизма, как обязательная регистрация иностранцев в органах миграционной полиции", - заявил Касым-Жомарт Токаев, отметив, что нужно решить данный вопрос до конца года.

По его словам, обязательная регистрация является источником коррупции, что отрицательно сказывается на репутации Алматы и страны в целом.

Для чего осуществляется цифровизация, о которой мы так много говорим? Правительству следует решить этот вопрос до нового года", - сказал глава государства.

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