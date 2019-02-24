Караганда. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в ходе конфликта подросток нанес ножевые ранения сверстнику, передает Kazakhstan Today.

"18 февраля текущего года в больницу Каркаралинского района с непроникающими ножевыми ранениями госпитализирован 14-летний подросток. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статье 107 УК. Следственно-оперативной группой отдела полиции Каркаралинского района установлен 15-летний несовершеннолетний, который в присутствии законного представителя признался, что в ходе возникшей ссоры нанес указанные ранения потерпевшему", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В настоящий момент начато досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

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