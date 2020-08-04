В Карагандинской области, в селе Шахтёрское, откроется новая врачебная амбулатория

Караганда. 3 августа. Kazakhstan Today - В селе Шахтёрское Нуринского района Карагандинской области завершается строительство семейной врачебной амбулатории (СВА). Здание уже полностью возведено. Идёт благоустройство территории. Открытие необходимого для сельчан социального объекта планируется в августе, передает Kazakhstan Today.

Строительство врачебной амбулатории в селе Шахтёрском находится на стадии завершения. Работы выполнены на 99%. Осталось благоустройство территории и устранение мелких недочётов по замечаниям технадзора. Думаю, новый социальный объект станет хорошим подарком жителям села ко Дню Конституции РК. Сейчас, во время пандемии коронавирусной инфекции, развитие здравоохранения особенно важно", - сказал руководитель подрядной организации, председатель ПК "Аспап" Толеген Ашимов.

В области этому вопросу уделяется большое внимание, отметил он. За последние годы только этот кооператив построил в сёлах семь врачебных амбулаторий.

По словам акима села Шахтёрского Еркина Оспанова, о необходимости улучшения медицинской помощи жители поднимали вопрос на отчётных встречах.

Здание действующей врачебной амбулатории было построено почти 20 лет назад на средства сельхозпредприятия ТОО "Шахтёрское". Со временем оно обветшало и стало тесным.

В селе проживает больше тысячи человек. Новая СВА рассчитана на 20 посещений в смену. Медицинское учреждение будет укомплектовано необходимым оборудованием. Предусмотрены кабинеты гинеколога и стоматолога. В новостройке учтены интересы людей с ограниченными возможностями, созданы условия для передвижения на инвалидных колясках.

Возле здания уже посадили деревья и кустарники. Для удобства посетителей предусмотрели комфортную зону отдыха со скамейками.

Новостройка находится напротив действующей врачебной амбулатории. Специалисты наблюдают за ходом работ.

Конечно, ждём открытия. Готовимся к переезду. Будет приятно работать в просторном и удобном помещении. Нам обещают, что в новой амбулатории будет организован дневной стационар. Это необходимо нашим пациентам. Кроме того, увеличится штат и появится возможность привлекать узких специалистов", - поделилась медсестра врачебной амбулатории Айнур Каирбек, приехавшая в Шахтёрское из столицы по программе "С дипломом - в село!".

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