В Карагандинской области выросли затраты на подготовку к отопительному сезону

Караганда. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в этом году увеличились затраты на подготовку к отопительному сезону. Это позволит сделать оборудование более надёжным и снизить риски, передает Kazakhstan Today.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 из всех источников предусмотрены средства в сумме 51,5 млрд тенге. Это почти на 8 млрд тенге больше, чем в 2019 году. В том числе инвестиции составляют 37 млрд тенге, что на 2 млрд тенге больше по сравнению с прошлым годом. На ремонт 43 котлов и 16 турбин на восьми теплоэлектростанциях области выделено 16,9 млрд тенге", - сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.

По его словам, в Караганде и Жезказгане ведётся реконструкция тепловых сетей. В городах и районах области ремонтируют инженерные коммуникации. Реализуется ряд проектов по модернизации электрических сетей и подстанций. Выделены средства на ремонт и строительство локальных теплоисточников.

По информации руководителя управления, в настоящее время на теплоэлектростанциях уже отремонтировано 16 котлов и 8 турбин. Работы по подготовке к отопительному сезону продолжаются.

Улантай Усенов также рассказал о подготовке объектов соцкультбыта, жилья и жизнеобеспечения. По его словам, на сегодняшний день мероприятия выполнены на 85%. Продолжается завоз угля для бюджетных организаций. К середине сентября необходимо обеспечить запас полностью. Продажа бытового топлива жителям области ведётся в 36 точках.

Аким области Женис Касымбек отметил, что цены на бытовое топливо должны быть доступными. Ход подготовки к зиме находится на постоянном контроле, подчеркнул глава региона. Он напомнил о персональной ответственности акимов городов и районов за стабильное прохождение отопительного сезона.

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