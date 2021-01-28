В Казахстане отменен штраф за несвоевременную регистрацию прав на недвижимость

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц" исключена административная ответственность за нарушение срока регистрации прав на недвижимость, передает Kazakhstan Today.

Если ранее собственник в случае несвоевременного обращения за регистрацией возникновения прав привлекался к административной ответственности, то сейчас собственник освобожден от такой ответственности. К примеру, в 2019 году вынесено предупреждений в отношении 14 869 лиц, а в 2020 году - 9686 лиц", - объяснили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

В ведомстве рассказали, что принятию данной нормы послужило успешное применение электронной регистрации, позволяющей своевременно вносить сведения в правовой кадастр о сменившемся собственнике недвижимости, в связи с чем норма об административной ответственности в сфере регистрации недвижимости утратила свою актуальность.

Также установлен перечень документов, необходимый для перерегистрации хозяйственного товарищества при отчуждении участником доли в уставном капитале", - добавили в ведомстве, отметив, что в целом закон направлен на упрощение порядка государственной регистрации прав на недвижимость и юридических лиц.

Напомним, 26 января 2021 года главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц".

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