Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане изымают с прилавков панировочную смесь из Южной Кореи с избытком ГМО, передает Kazakhstan Today.

Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК в ходе проведения мониторинга безопасности продукции при контрольном закупе в супермаркете "Домашний продукт" в Астане выявил опасную для здоровья человека панировочную смесь с торговым наименованием "Кляр", имеющую в составе пшеничную муку, кукурузный крахмал, дрожжи, соль и черный перец. По результатам лабораторной экспертизы установлено превышение количественного содержания генетически модифицированной сои от 7 до 110 раз, а также кукурузы до 1,6%, при допустимом содержании 0,9%", - сообщили в пресс-службе КООЗ.

При этом в ведомстве отметили, что на упаковке отсутствует информация о содержании ГМО.

Также сообщается, что производителем указанного продукта является южнокорейская компания Neulpureun Co.Ltd, а импортером - ООО "КОФ" (Российская Федерация).

В настоящее время, уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, принимаются меры по выявлению и изъятию продукции из оборота. В случае обнаружения указанной несоответствующей продукции на прилавках магазинов можно письменно или по номеру 8 (7172) 74-27-04 обратиться в адрес Комитета и его территориальные департаменты.

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