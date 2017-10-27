В Казахстане количество авиакатастроф увеличилось почти вдвое

Астана. 27 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане количество авиакатастроф в текущем году увеличилось почти вдвое. Об этом сообщил заместитель генпрокурора РК Андрей Лукин, передает Kazakhstan Today.

"Только за 10 месяцев 2017 года количество авиасобытий на воздушном транспорте превысило показатель прошлого года. Почти в два раза возросли случаи падения воздушных судов. Если за весь прошлый год было зарегистрировано пять таких случаев, то в текущем году эта цифра достигла девяти. В результате этих происшествий мы потеряли 11 человек, не считая роженицы, жизнь которой мог спасти не долетевший до Шымкента медицинский персонал. К глубокому сожалению, это самый высокий показатель смертности за пять лет", - сказал Лукин на совещании по вопросу безопасности полетов в гражданской авиации.

Как пишет Kazpravda.kz , практически все указанные авиапроисшествия связаны с судами легкой и сверхлегкой авиации. При этом в Генпрокуратуре не исключают новых авиапроисшествий.

"Не исключается, что в ближайшем будущем происшествия повторятся, поскольку на сегодняшний день порядка 280 судов такой авиации не имеют сертификатов летной годности, а 133 за последние пять лет вовсе не заявились на сертификацию. В малой авиации в основном используется АН-2, средний возраст которых более 25 лет. Следовательно, гарантировать реально нормальное техническое состояние судов никто не может", - заявил Лукин.

Вместе с тем он выразил обеспокоенность в связи с происшествиями с воздушными судами большой авиации.

"Только в 1 квартале этого года зафиксировано 4 случая неисправности двигателей и аэронавигационного оборудования судов, принадлежащих "Эйр Астане", также в "Бек Эйр" были проблемы с шасси. Имеются вопросы к профессионализму пилотов. По их вине в среднем в год происходит 15% авиасобытий. Из более 2 тыс. пилотов только у 1300 имеются допуск к полетам, соответственно, чуть менее половины незаконно летают на самолетах", - заключил Лукин.

По итогам совещания планируется создать рабочую группа, в которую войдут сотрудники прокуратуры, полиции, представители авиакомпаний и независимые авиаторы.

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