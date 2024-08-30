29.08.2024, 12:40 51131
В Казахстане могут ввести сбор биометрических данных при регистрации SIM-карт
Пока эти требования еще не утверждены
Фото: Depositphotos.com
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан могут ввести сбор биометрических данных при регистрации SIM-карт.
В Министерстве цифрового развития считают, что это поможет в борьбе с телефонными мошенниками, которые регистрируют номера, используя копии чужих документов, сообщает телеканал КТК.
Далее с этих абонентских номеров совершают преступления в финансовом секторе страны. И как раз чтобы устранить вот эту проблему, принято решение совместно с органами, ответственными за нацбезопасность, о том, что необходимо внедрить верификацию абонентов посредством идентификации биометрических данных", - пояснил главный эксперт управления мониторинга и развития проектов беспроводной связи Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Азамат Сериктаев.
По данным телеканала, пока эти требования еще не утверждены. Но подобного рода предложение уже опубликовано на сайте "Открытые НПА". Его обсуждение продлится до 10 сентября.
Между тем эксперты в области кибербезопасности считают, что сбор биометрических данных при регистрации SIM-карт действительно может помочь в борьбе с преступниками, но работать без сбоев такая мера, скорее всего, будет только в случае приобретения небольшого количества номеров. Тем временем мошенники покупают SIM-карты сотнями, а то и тысячами.
Это происходит через корпоративные тарифы, как правило. Поэтому здесь можно говорить, что, да, в отдельных конкретных случаях, несомненно, это будет работать, и лишний раз мошенники подумают, прежде чем оставлять свои данные. Но в больших объемах, где действительно это работает, когда покупают тысячи SIM-карт для так называемых SIM-ферм, чтобы совершать мошеннические звонки, конечно, это работать не будет, либо требует очень серьезной доработки", - заявил независимый эксперт по кибербезопасности, IT и маркетингу Евгений Питолин.
Ранее сообщалось, что биометрию планируют ввести во всех аэропортах Казахстана.
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30.08.2024, 10:20 10866
Эксперты предупредили о новой болезни из-за электронных сигарет
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - EVALI - поражение легких, вызванное курением вейпов и электронных сигарет, как правило, провоцируется воздействием аэрозоля, образующегося при нагревании жидкостей для вейпов, сообщили опрошенные РБК эксперты.
Болезнь развивается в ответ на непосредственное повреждение легочной ткани или как системный воспалительный ответ на различные патогенные факторы. При этом диагнозе легочная ткань быстро изменяется под воздействием воспаления. Причинами могут быть инфекционные заболевания, травмы, вдыхание токсичных веществ и другие повреждающие факторы, пояснил РБК кардиолог центральной дирекции здравоохранения (ЦДЗ) ОАО "РЖД", профессор, доктор медицинских наук Заур Шугушев.
Вместе с тем точный механизм развития EVALI пока не ясен, отметила врач-пульмонолог Ирина Окольникова.
В состав жидкостей для вейпов часто входят никотин, тетрагидроканнабинол и другие химические вещества, которые, вероятно, играют роль в развитии заболевания, пояснила эксперт. На практике состав этих жидкостей нередко не раскрывается, они могут содержать опасные для здоровья человека вещества, отметила врач.
Шугушев уточнил, что смеси для вейпинга зачастую включают пропиленгликоль, глицерин, никотин и ароматические вещества, которые при нагревании могут выделять токсические соединения, включая формальдегид, ацетальдегид и акролеин. Вдыхание этих веществ может стать пусковым механизмом развития острых воспалительных процессов в легких, предупредил врач.
В частности, у курящих вейпы могут диагностировать химическое раздражение и воспаление эпителиальных клеток дыхательных путей и альвеол. Также у них могут проявиться оксидативный стресс (повреждение клетки в результате окисления ее компонентов) и различные иммунные реакции.
EVALI может развиться в синдром острой дыхательной недостаточности (ARDS), предупредили Окольникова и врач общей практики, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Пациенту с таким диагнозом требуется искусственная вентиляция легких. По словам Хухрева, у больного воспаляется вся легочная ткань, поэтому легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.
Смертность от ARDS составляет 30-50%, что делает это состояние чрезвычайно опасным, добавил специалист.
Специфических методов лечения EVALI на данный момент нет, однако кортикостероиды, которые помогают снизить воспаление в легких, могут быть эффективны в отдельных случаях, считает Окольникова.
Напомним, в июне в Казахстане вступил в силу запрет на вейпы.
30.08.2024, 09:27 11956
С Днем Конституции!
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет своих читателей, подписчиков с Днем Конституции!
Желаем вам и вашим близким здоровья и счастья! Пусть каждый гражданин Казахстана живет в процветающем государстве, где в полной мере соблюдаются его права.
В День Конституции во всех областях и городах республики проходят массовые праздничные гулянья и концерты.
28.08.2024, 21:03 80831
В Алматы состоялся тест-драйв китайских автомобилей в рамках мероприятия "Поездка в будущее"
Фото: Генеральное консульство КНР в Алматы
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Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 28 августа генеральное консульство КНР в Алматы совместно с компанией "Астана Моторс" провело мероприятие под названием "Поездка в будущее", в рамках которого состоялся тест-драйв китайских автомобилей. В мероприятии приняли участие генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, представитель Министерства иностранных дел Казахстана в Алматы Абдрашов, управляющий директор по развитию бизнеса МК "Астана Моторс" Акылбек Анарбаев, а также представители дипломатических миссий, аккредитованных в Алматы, сообщает пресс-служба генерального консульства КНР в Алматы.
На сегодняшний день Китай является мировым лидером по производству, потреблению и экспорту автомобилей. Развитие сотрудничества в автомобильной отрасли является важным элементом высококачественной реализации инициативы "Один пояс, один путь" между Китаем и Казахстаном. В первой половине текущего года через пограничные переходы Хоргос и Алашанькоу в Казахстан было экспортировано более 200 тысяч автомобилей, которые затем распределялись по всему миру. По данным казахстанской стороны, такие марки, как Chery, JAC, Changan, Haval, Jetour и Geely, вошли в число десяти самых продаваемых автомобилей в Казахстане. В консульстве надеются, что китайские автомобили будут и впредь привносить больше безопасности, удобства и комфорта жителям Казахстана и других стран.
Благодаря интерактивному тест-драйву гости мероприятия получили возможность более глубоко и всесторонне ознакомиться с китайскими автомобилями. Участники высоко оценили инновационные технологии, интеллектуальные системы, высокие эксплуатационные характеристики и премиальное качество китайских автомобилей.
28.08.2024, 21:01 83481
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" обратился к главе государства
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы. В этой связи инициатор петиции через государственный портал создал петицию, с которой обратился к Министерству торговли и интеграции с просьбой вернуть прежний часовой пояс. Петиция нашла отклик в сердцах тысяч казахстанцев, которые, несмотря на многочисленные технические препятствия, смогли ее подписать, и петиция досрочно, всего за 47 дней вместо шести месяцев, набрала необходимые 50 000 подписей. После чего Министерство торговли и интеграции организовало заседания.
Заседания проводились с многочисленными грубейшими нарушениями процедур, среди которых отсутствие регламентов заседаний, предвзятое отношение к заявителю и к его сторонникам, ограничение выступлений сторонников петиции, игнорирование их вопросов к другим участникам заседания со стороны госорганов и к приглашенным ими экспертам. Второе заседание по рассмотрению петиции было проведено под председательством депутата мажилиса РК Еркин Абиль. В то время как АППК РК не предусматривает делегирования полномочий государственного органа по рассмотрению петиции третьим лицам. В зачитанном проекте решения утверждалось, что доводы, приведенные инициатором петиции и его рабочей группой, не нашли подтверждения. Но дело в том, что "ученые" рабочей группы Минторговли и не искали подтверждений. Тенденциозный подбор фактов в пользу и в оправдание своего решения наукой не является. Такой антинаучный подход, возможно, объясняется тем, что привлеченные министерством ученые эксперты таковыми не являются. Они неизвестны в научных кругах, не обнаружены их публикации именно по этой тематике в общепризнанных мировых научных журналах. С юридической точки зрения постановление правительства о переводе в единый часовой пояс в корне не обосновано и нарушает как минимум три конституционных права человека - право на здоровье, право на жизнь и право на участие в управлении делами государства", - пишет в обращении Руслан Лепский.
Авторы обращения считают, что во всех 11 областях, 11 областных центрах, 3 городах республиканского значения с населением более 15 миллионов человек (что составляет 76 процентов от всего населения страны), которые планировалось затронуть переводом времени, должны были пройти публичные открытые слушания, на которых госорганы должны были представить данные соцопросов, социсследований и другие материалы.
Правительство должно было услышать мнение народа ДО принятия решения, а не ПОСЛЕ. С первого месяца введения единого часового пояса в соцсетях множество гневных комментариев граждан с требованием вернуть время", - пишет Руслан Лепский и его сторонники.
Авторы обращения считают, что сама затея с переводом огромной страны в один часовой пояс, реализация этой затеи, невысокая квалификация состава рабочей группы госоргана и ее экспертов, которые не усомнились в правомерности и обоснованности этого шага, продемонстрировали всей стране крайнюю степень некомпетентности госоргана, бюрократический, поверхностный, односторонний подход Минторговли к подготовке государственного решения, которое отразилось на жизни, здоровье, интересах почти 80 процентов населения страны, игнорирование мнения общества, здравого смысла, норм АППК, Этического кодекса госслужащих и др.
По сути петиция "Вернем время обратно назад" должна была исправить чудовищную ошибку, которую допустил госорган. Однако Минторговли использовало все имеющиеся у него ресурсы и рычаги не для исправления ошибки, а для ее оправдания. Тем самым Минторговли подорвало доверие общества к нарождающемуся институту петиций, который должен был служить инструментом снижения напряжения в обществе, а не его роста. В связи с вышеизложенным, обращаемся к вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, как к гаранту Конституции и просим вас защитить конституционные права граждан, которые были нарушены постановлением правительства РК о введении единого часового пояса и принять меры для отмены данного постановления как антиконституционного. Кроме того, есть все основания признать данное постановление не действительным по вышеизложенным причинам", - говорится в обращении.
Напомним, 1 марта 2024 года, Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение, многие граждане до сих пор не смогли адаптироваться к новому времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
28.08.2024, 10:55 104901
Волочил собаку, привязав к автомашине: полиция Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении живодера
Фото: скриншот из видео
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Конаев. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено жестокое обращение с животным - водитель волочил собаку, привязав к автомашине. Полиция отреагировала на инцидент.
В описании к видео сообщается, что инцидент произошел в поселке Жандосово Алматинской области.
В ходе мониторинга социальных сетей обнаружено видео, где мужчина волочил собаку, привязав за автомашину. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП Карасайского района установили, задержали и доставили в полицию 28-летнего мужчину. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными", - проинформировали в полиции.
27.08.2024, 18:57 137231
В Усть-Каменогорске в честь Дня города состоялась премьера песни "Өскеменім"
Песня стала настоящим подарком жителям и гостям города
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Усть-Каменогорск. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске в рамках празднования Дня города состоялась премьера новой песни "Өскеменім", исполненной талантливыми солистами Восточно-Казахстанской областной филармонии - Арникой Байбусыновой, Эльдаром Уадиновым, Романом Хохловым и Айжан Рахимбековой, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Песня стала настоящим подарком жителям и гостям города, олицетворяя его уникальный дух и неповторимую атмосферу.
Особое внимание привлекает яркий клип, который передает всю душу Усть-Каменогорска. Видеоролик гармонично сочетает природные пейзажи, окружающие город, с современными урбанистическими видами, подчеркивая уникальное единство природы и архитектуры.
Однако самое главное в этой композиции - улыбки горожан, которые наполнили ее особой теплотой и душевностью. Каждое слово и кадр ролика отражают радость и гордость жителей за свой родной город, делая клип и саму песню по-настоящему трогательными и близкими каждому, кто любит Усть-Каменогорск.
27.08.2024, 16:14 143776
Незаконно построенную автомойку сносят в Алматы
С начала прошлого года в городе снесено 46 незаконных объектов, включая жилые комплексы, рестораны и другое
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Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В алматинском микрорайоне Калкаман на улице Толе би сносят автомойку, которая была построена без необходимых разрешений.
В январе 2024 года районный суд удовлетворил иск о сносе незаконно построенной автомойки, а в апреле Алматинский городской суд подтвердил это решение, сообщили в акимате Алматы.
Работы по сносу проходят при содействии судебных исполнителей.
Всего, по данным ведомства, с начала прошлого года в Алматы снесено 46 незаконных объектов, включая жилые комплексы, рестораны и другое.
Ранее в Алматы снесли незаконно возведенное кафе и торговые площадки.
27.08.2024, 14:32 140506
Почему для строительства АЭС выбрали сейсмически активную площадку в Алматинской области, объяснил Саткалиев
Фото: pixabay.com
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, почему для строительства атомной электростанции выбрали Алматинскую область, несмотря на ее сейсмическую активность.
По словам главы Минэнерго, площадка под атомную станцию в районе озера Балхаш была определена еще в советское время как наиболее подходящая. Учтены были все факторы, включая и ее сейсмичность.
Уникальность площадки в районе озера Балхаш обусловлена развитием экономики. То есть именно топография электрических сетей, высоковольтных, наличие центра нагрузки на юге Казахстана. Строительство в районе Балхаша позволит также стабилизировать работу дефицитного карагандинского энергоузла", - рассказал Алмасадам Саткалиев.
По поводу вопроса сейсмики региона министр заверил, что современные технологии уникальны в части применения систем физической, технической, ядерной, экологической безопасности.
На стадии проектирования будут произведены дополнительные технологические, геологические исследования в части выбора оптимального решения и сейсмика не будет являться именно для этого участка существенной проблемой за счет применяемых технологических инноваций", - заверил Саткалиев.
Также глава Минэнерго ответил на вопрос об обеспечении контроля строительства АЭС. По его словам, любой ядерный объект при строительстве, проектировании, эксплуатации находится под постоянным контролем международных организаций, таких как МАГАТЭ, Ассоциация пользователей атомной энергии, Европейская ассоциация атомной промышленности.
Эти организации имеют доступ к строительству на любой стадии, что обеспечивает международное признание.
Также для коммерческих контрактов, как правило, привлекаются авторитетные международные консультанты.
Напомним, указ о проведении референдума по АЭС направлен на подпись Токаеву.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?