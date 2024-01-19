18.01.2024, 15:17 15751
В Казахстане на 40% за год выросла сумма выписанных штрафов за нарушение ПДД
Сумма штрафов, выписанных водителям и пешеходам, превысила 88 млрд тенге
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Водителям и пешеходам в Казахстане выписали штрафов более чем на 88 миллиардов тенге - сразу на 40% больше, чем год назад.
В Казахстане стали чаще фиксировать нарушения на дорогах и выписывать за них штрафы. За неполный прошлый год число административных правонарушений на транспорте увеличилось на 21,4% в годовом выражении: за январь-ноябрь дорожные службы зарегистрировали 8,2 млн правонарушений, сообщает finprom.kz.
Если сравнивать данные за пятилетний период (2017-2022 годы), можно отметить рост в 2,9 раза. На эту тенденцию, по мнению обозревателей, повлияло несколько факторов. Во-первых, на 13,2% увеличилось количество легковых автомобилей. Во-вторых, больше фактов несоблюдения ПДД стали фиксировать в автоматическом режиме с помощью систем видеонаблюдения.
Не исключено, что в текущем году количество нарушений, зафиксированных камерами "Сергек", будет еще больше. Дело в том, что в крупных городах внедряют пилотный проект, который позволяет с помощью камер фиксировать не только превышение скорости, но и несоблюдение требования пропускать пешеходов на "зебре". По данным Комитета административной полиции МВД РК, теперь по камерам можно будет также отслеживать водителей, которые не пристегнуты ремнем безопасности или пользуются телефоном во время движения", - рассказали обозреватели.
По их словам, превышение скорости - самое распространенное транспортное административное правонарушение. Доля таких фактов в общем количестве составляет 48,3%. Второе место в антирейтинге занимает игнорирование водителем дорожных знаков и разметки: 21,7%. Третье место по объемам штрафов занимает статья транспортного раздела КоАП - "Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".
Напомним, на 16,5% выросло число легковых автомобилей в Казахстане за год.
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18.01.2024, 15:06 16851
Раскопки на Утегенова: дорога продолжает оставаться в плачевном состоянии
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Алматы. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе города Алматы перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от читателей продолжают поступают обращения по поводу ситуации на улице Утегенова.
Уже сейчас видно, что грунт проседает. На месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал", - заявили местные жители.
Кроме того, алматинцы выразили опасения за безопасность автомобилистов.
Люди, которые не знают о существовании этой ямы, могут попасть в неприятную ситуацию. Все чревато происшествиями. В эту яму спокойно может попасть колесо. Почему не предпринимаются никакие действия по восстановлению дороги, которая была разворочена?" - добавили горожане.
Напомним, в начале прошлой недели читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку.
17.01.2024, 20:01 43671
Мор лебедей в Мангистауской области: население призывают соблюдать меры предосторожности
Фото: кадр из видео
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Актау. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области сообщили, что в связи с массовой гибелью и обнаружением мертвых лебедей на берегу озера Караколь необходимо соблюдать меры предосторожности в целях предупреждения риска заражения населения птичьим гриппом, сообщает "Лада".
Птичий грипп может передаваться от инфицированной птицы к человеку при тесном контакте. Птичий грипп - острая вирусная инфекция птиц и человека, вызываемая одним из штаммов вируса гриппа типа А. Многие виды птиц являются переносчиками этой инфекции. Наиболее распространенными переносчиками являются летающие дикие утки, плавающие в воде, которые менее восприимчивы к этой инфекции, а домашние птицы, куры, индейки, гуси и утки быстро заражаются птичьим гриппом", - рассказали в департаменте.
В ведомстве отметили, что по сей день не зарегистрировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку.
В некоторых случаях возможно заражение человека при использовании без термической обработки мяса и яиц больных птиц.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп.
Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде. Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
17.01.2024, 18:55 46606
Больше всего безработных казахстанцев живет в Алматы
Уровень безработицы сильно зависит от образования
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В третьем квартале 2023 года в Казахстане насчитывалось 451,5 тысячи безработных - на 1,7% меньше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.
В региональном разрезе больше всего безработных проживало в Алматы (52,6 тысячи человек), а также в Туркестанской (41,7 тысячи человек) и Алматинской (34,4 тысячи человек) областях. Меньше всего безработных насчитывалось в Улытауской (4,5 тысячи человек), Северо-Казахстанской (13,5 тысячи человек) и Абайской (14,5 тысячи человек) областях.
Уровень безработицы в РК составил 4,7% против 4,9% годом ранее.
От образования уровень безработицы зависит напрямую. У безработных с высшим образованием показатель составляет 3,8%, с техническим и профессиональным образованием - 3,6%, со средним профессиональным (специальным) образованием - 5,9%, с начальным профессиональным образованием - 6,2%, с общим средним образованием - 7,7%, с основным средним образованием - 12,3%, с начальным образованием - 45,3%.
Большинство безработных, судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, являются таковыми, поскольку просто не имеют возможности найти работу: 102,4 тысячи человек - на 0,8% больше, чем годом ранее.
Еще 90,1 тысячи безработных уволились по собственному желанию, 83,2 тысячи человек стали безработными из-за семейных (личных) обстоятельств, 50,5 тысячи человек ведут домашнее хозяйство, 44,2 тысячи человек уволились в связи с ликвидацией организации и сокращением штата сотрудников.
Чаще всего безработные искали работу через объявления в печати или в интернете (245,4 тысячи человек), обращались к друзьям, знакомым и родственникам (210,4 тысячи человек), размещали или обновляли резюме в профессиональных и социальных сетях онлайн (126,5 тысячи человек), обращались в государственные органы занятости (116,4 тысячи человек) или сами размещали объявления в печати или в интернете (114,7 тысячи человек).
16.01.2024, 18:16 83246
В связи с праздником Чуньцзе консульский отдел посольства Китая в Казахстане закроется на неделю
Фото: russian.news.cn
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Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с предстоящим праздником Чуньцзе консульский отдел посольства Китая в Казахстане закроется на неделю, сообщает пресс-служба посольства КНР в РК.
Консульский отдел посольства КНР в РК не будет работать с 10 по 17 февраля 2024 года. С наступающим китайским Новым годом!" - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния. Как правило, праздник выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля.
16.01.2024, 15:44 87431
Раскопки на Утегенова: в акимате ответили на жалобы алматинцев
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Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы ответили на жалобы жителей Бостандыкского района по поводу ситуации на улице Утегенова.
В пятницу в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от читателей поступали жалобы на то, что дорогу не вернули в рабочее состояние.
В акимате мегаполиса ответили на жалобы алматинцев.
Инициируется внеплановая проверка, в настоящее время проводится процедура регистрации, после проведения проверки будут даны все разъяснения", - проинформировали в акимате.
Между тем, как скоро восстановят дорожное покрытие на улице, в акимате не уточнили.
Напомним, в начале прошлой недели читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика инициировали внеплановую проверку.
16.01.2024, 13:19 90861
Турлыханова арестовали на 10 суток за повторное избиение жены
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Алматы назначил 10 суток ареста Рахату Турлыханову за повторное избиение жены.
Ранее суд первой инстанции вынес Турлыханову постановление об административном предупреждении. Однако с постановлением не согласилась судебная коллегия из-за нанесения побоев супруге ранее.
Постановлением судебной коллегии мера взыскания в отношении Р.Турлыханова изменена с предупреждения на административный арест сроком на 10 суток в пределах санкции статьи", - отметили в судебной инстанции.
Постановление вступило в законную силу.
Напомним, в октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
Ранее в отношении другого сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова Нурасыла Болата было возбуждено уголовное дело за избиение семейной пары адвокатов. Позже судебная коллегия по уголовным делам ВС РК пересмотрела уголовное дело.
Напомним, в прошлом году министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
15.01.2024, 15:02 133071
Акимат препятствовал десяткам инвесторов в подключении к газу в индустриальной зоне Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - На протяжении полутора лет инвесторы не могли подключится к сетям газоснабжения из-за препятствий со стороны акимата, рассказали в прокуратуре Алматы.
В 2022 году управлением энергетики и водоснабжения города Алматы проведено строительство магистральных инженерно-транспортных сетей газоснабжения и сооружений для индустриальной зоны, к которым планировалось подключение ряда инвесторов. При этом акимат, ссылаясь на то, что объект не передан на баланс АО "КазТрансГаз Аймак", отказывал в подключении к сетям газоснабжения", - рассказали в прокуратуре мегаполиса.
После вмешательства прокуратуры к указанной магистрали были подключены 26 инвесторов, реализующих проекты на сумму более 124 млрд тенге с созданием более 3,3 тысячи рабочих мест.
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель начальника управления.
Работа по защите прав инвесторов находится на особом контроле, подчеркнули прокуроры.
Если вы инвестор и у вас есть проблемы в реализации проекта, то можете связаться с сотрудником прокуратуры и получить правовую консультацию через сall-центр по защите прав предпринимателей и инвесторов прокуратуры (контактный номер +77017755500 или QR-код) или во фронт-офис прокуратуры города Алматы (улица Желтоксан, 189)", - добавили в пресс-службе.
15.01.2024, 10:11 129811
В семи областях Казахстана введено ограничение движения транспорта
Ограничение движения введено на 13 участках автодорог
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ограничение движения транспорта введено на 13 участках автодорог республиканского значения в семи областях Казахстана из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
В частности, в области Абай для всех видов автотранспорта ограничено движение на автодороге Омск - Майкапшагай (участок село Калбатау - село Кокпекты).
В Жамбылской области введены ограничения на двух участках автодороги Алматы - Ташкент - Термез и на одном участке дороги Мерке - Бурылбайтал.
В области Жетысу ограничение действует для всех видов автотранспорта на дороге Ушарал - Достык (участок станция Коктума - станция Достык).
В Костанайской области: на участке Аркалык - граница Улытауской области трассы Жезказган - Петропавловск.
В Северо-Казахстанской области: на трассе Кокшетау - Кишкенеколь - Бидайык - граница РФ (участок село Кишкенеколь - граница РФ), Булаево - Возвышенка - Мологвардейское - Кирово - Киялы - Рощинское (участок село Возвышенка - село Рощинское, Рощинское - Корнеевка - Волошинка (село Рощинское - село Волошинка), Волошинка - Сергеевка - Тимирязево ( участок село Волошинка - село Тимирязево), в селе Тимирязево (участок село Тимирязево - граница Костанайской области).
В Туркестанской области: на участке от границы Туркестанской области до поселка Жибек Жолы (перевал Машат) трассы Алматы - Ташкент - Термез.
В области Улытау: участок от поселка Улытау до границы Костанайской области трассы Жезказган - Петропавловск.
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 524 единицы техники и 860 человек", - отметили в компании.
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