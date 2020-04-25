В Казахстане обсуждается вопрос освобождения СМИ от налогов

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Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Включение средств массовой информации в перечень отраслей, освобожденных от налогов, обсуждается в Казахстане, Kazakhstan Today.

Включение СМИ в перечень отраслей, освобожденных от налогов, обсуждается. Это подтвердили в Национальной палате предпринимателей "Атамекен", пишет портал Inbusiness.kz.

Перечень актуализируется для дальнейшей отработки с Министерством национальной экономики РК.

В Нацпалате сообщали, что работа по актуализации перечня видов деятельности для дальнейшей отработки с МНЭ и утверждения на госкомиссии по ЧП будет продолжена.

Отмечается, что средства массовой информации не вошли список отраслей, освобожденных от отчислений в ФОТ и взносов в ЕНПФ. Между тем, как говорится в открытом письме президенту и правительству РК, СМИ зависят от активности рынка, так как только реклама деятельности участников рынка, предлагаемых ими товаров, работ и услуг является единственным видом доходов СМИ и, соответственно, источником для покрытия расходов, в том числе выплаты заработной платы, уплаты налогов и других обязательных платежей.

При негативных изменениях в экономике страны первой до минимума сокращается рекламная деятельность, и даже при улучшении ситуации она же восстанавливается одной из последних, говорится в письме. В связи с этим руководство телеканалов и радиостанций предлагают включить СМИ в перечень видов деятельности, для которых предоставляется освобождение от уплаты налогов и обязательных платежей из фонда оплаты труда, на срок с 1 апреля по 1 октября 2020 года; предоставить 100%-ное освобождение от оплаты услуг АО "Казтелерадио" на период действия чрезвычайного положения и предоставить отсрочку по уплате существующих обязательств до 31 декабря 2020 года.

К примеру, в России минкомсвязь попросила правительство включить СМИ в число наиболее пострадавших отраслей. Как отмечается, такие меры, как льготная ставка страховых взносов, отсрочка налоговых платежей, кредитные каникулы позволили бы предотвратить массовые банкротства организаций в сфере медиа.

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