В Казахстане отмечается День пожилых людей

Рассказать друзьям

Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 1 октября отмечается Международный день пожилых людей, который был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1991 году. Постановлением правительства Республики Казахстан от 27 июля этого года этот день был включен в перечень праздничных дат, передает корреспондент агентства.





Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов посетил пожилых людей, тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны Балташа и Кульпаш Сункарбековых, Макена и Баян Каировых и поздравил их с Днем пожилых, подарил цветы и продуктовые наборы.





По данным Бюро национальной статистики РК, на начало 2023 года численность населения по возрастной группе 60 лет и старше составила 2 616 515 человек (13,2 процента от общей численности страны), из которых 1 031 051 человек (39,4 процента) - мужчины и 1 585 064 человека (60,6 процентов) - женщины.





Наибольшая численность населения старшего возраста фиксируется в городе Алматы - 288 922 человека, в Карагандинской - 200 186 человек, Туркестанской - 190 160 человек и Алматинской областях - 177 685 человек.





В 2022 году занятое население в возрасте от 60 лет и старше составило 308,3 тысячи человек, из них 63,4 процента приходилось на мужчин и 36,6 процента - на женщин. По сравнению с предыдущим годом число занятого населения в возрасте 60-64 лет уменьшилось на 4,6 процента, при этом значительное уменьшение (16,1 процент) приходится на женское население данной возрастной группы.





По информации Минтруда, средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2023 года составил 120 937 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 072 тенге, базовой пенсии - 37 865 тенге.



