18.09.2023, 09:15 4866
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 200,8 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 675,2 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 525,6 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 сентября 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 305 тысяч человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2023 года составил 120 937 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 072 тенге, базовой пенсии - 37 865 тенге", - отметили в Минтруда.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Как сообщалось ранее, перерасчет пенсии сделают некоторым военнослужащим и полицейским в Казахстане.
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15.09.2023, 13:10 18551
Национальная платежная корпорация создана в Казахстане
НПК будет обеспечивать бесперебойное функционирование и развитие национальной платежной системы по принципу равной доступности для всех участников рынка
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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил о создании Национальной платежной корпорации путем реорганизации РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов".
Соответствующие изменения были внесены в положение и структуру Нацбанка, а также в состав дочерних организаций НБК. Создание НПК утверждено постановлением совета директоров НБК.
Национальная платежная корпорация будет обеспечивать бесперебойное функционирование и развитие национальной платежной системы по принципу равной доступности для всех участников рынка", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что НПК является правопреемником КЦМР и продолжает обеспечивать доступность сервисов для участников платежного рынка, в том числе оказывает услуги по межбанковскому клирингу, проведению межбанковских платежей и переводов денег, а также удаленной цифровой идентификации.
В функции и задачи НПК также входит дальнейшее развитие цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проектов "Цифровой тенге", Open Banking.
Реорганизация КЦМР в Национальную платежную корпорацию обеспечит дальнейшее повышение эффективности, безопасности и надежности платежной инфраструктуры страны, а также ускорит темпы внедрения инновационных продуктов и цифровизации финансового сектора", - отметили в Нацбанке.
Ранее заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о тенденциях на внутреннем и внешних финансовых рынках.
15.09.2023, 12:53 19091
Объем валютных активов Нацфонда в августе снизился на 300 млн долларов
Инвестиционный доход Национального фонда в августе сложился отрицательным
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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец августа составил 59,9 млрд долларов, снизившись за прошедший месяц на сумму порядка 300 млн долларов.
Об этом в интервью Kapital.kz сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.
По ее словам, инвестиционный доход Национального фонда в августе сложился отрицательным.
В августе из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 450 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было равномерно продано иностранной валюты на 770 млн долларов. При этом, валютные поступления на счета Национального фонда в августе существенно выросли на фоне фактора "налоговой недели" и составили 940 млн долларов", - отметила Молдабекова.
Она сообщила, что в минувшем месяце ситуация на внешних рынках была неоднозначной.
Участники финансового рынка по-прежнему пристально следят за риторикой ФРС. На их ожидания значительно повлиял протокол заседания комитета по открытым рынкам, опубликованный 17 августа, согласно которому члены комитета не исключают возможность дальнейшего повышения ставки", - рассказала зампред Нацбанка.
Она также отметила изменчивую динамику нацвалюты.
По итогам августа курс тенге по отношению к доллару ослаб на 3%. Такая тенденция была вызвана рядом факторов. С одной стороны - глобальное укрепление доллара США, ослабление российского рубля до локальных минимумов на фоне продолжающегося сокращения профицита текущего счета платежного баланса, а также новости о приостановлении нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. С другой стороны - ожидания рынка по поводу квартальной налоговой недели и позитивный фон на рынке нефти", - пояснила Молдабекова.
Она добавила, что, несмотря на повышение волатильности на валютном рынке в августе, Нацбанк не вмешивался в формирование курса тенге, то есть не проводил интервенции.
Продажи из Национального фонда осуществлялись в плановом объеме и не превысили прогнозных значений. Так, по итогам месяца, продажи для обеспечения трансферта в республиканский бюджет составили 770 млн долларов. Продажи осуществлялись ежедневно и равномерно, объемом не более 35 млн долларов в день. Покупки валюты в рамках повышения валютной доли активов ЕНПФ и КФГД составили 240 и 93 млн долларов, соответственно", - проинформировала зампред Нацбанка.
Золотовалютные резервы, по ее словам, на конец августа составили 33,6 млрд долларов, снизившись за месяц на 600 млн долларов. Основными факторами снижения ЗВР являлись выплата госдолга, а также снижение средств БВУ на валютных счетах в Нацбанке.
Что касается перспектив финансовых рынков в ближайшее время, по словам Молдабековой, большинство участников рынка ожидают скорого завершения цикла повышения ставок ФРС, что должно снять давление с валют развивающихся рынков.
В вопросе перспектив рынка нефти действия ОПЕК+ в достаточной мере балансирует ожидания по снижению спроса из-за замедления экономической активности в Китае. Дополнительную поддержку росту цен на нефть оказывает переход с профицита предложения по отношению к спросу к дефициту во втором полугодии.
С конца июня наблюдается сокращение мировых запасов нефти в США и Азии на 21 млн и 11 млн баррелей, соответственно. При условии установления жесткой ценовой политики со стороны Саудовской Аварии, выразившей готовность к дальнейшему сокращению предложения нефти, объем добычи с ее стороны может остаться длительное время около текущей отметки в 9 миллионов баррелей в день", - отметила Молдабекова.
Ранее сообщалось, что активы Нацфонда РК достигли $59,9 млрд. Трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет составили 2,9 трлн тенге.
13.09.2023, 12:10 29681
Jusan Bank приобрел 9% простых акций Казахтелекома
Фото: yandex mapsl
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "First Heartland Jusan Bank" (Jusan Bank) приобрело на АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) 983 тысячи простых акций АО "Казахтелеком", что составляет 9% от общего количества размещенных простых акций национального телекоммуникационного оператора, сообщили в банке.
Акции приобретены на открытых торгах. Цена приобретения - рыночная, сложившаяся на КАSE в момент покупки. Банк приобрел акции АО "Казахтелеком" в дополнение к уже принадлежащему ему пакету акций АО "Кселл" в рамках своей стратегии, направленной на построение финансового института с высокой цифровой составляющей в бизнесе", - говорится в сообщении банка.
АО "Казахтелеком" является национальным оператором связи с обширной клиентской базой, высоким уровнем проникновения услуг, в связи с чем банк рассматривает данную инвестицию как логичный шаг в рамках дальнейшей реализации стратегии развития розничного бизнеса.
Банк ранее успешно реализовал совместный проект в области banking as a service (OGO Банк) с АО "Кселл". Кроме того, в группу Jusan входит АО "Jusan Mobile" - ведущий оператор связи, предоставляющий широкий спектр услуг в области телекоммуникаций и информационных технологий. Банк также ранее запустил виртуального мобильного оператора Jusan Mobile на базе сети Tele2/ALTEL.
Согласно своей существующей стратегии банк будет продолжать искать возможности по использованию синергии с компаниями телекоммуникационного сектора, в том числе в тех, в которых является акционером", - отметили в банке.
Ранее сообщалось, что Галимжан Есенов был избран председателем совета директоров банка.
13.09.2023, 10:18 30781
Активы Нацфонда РК достигли $59,9 млрд
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Валовые международные резервы на конец августа текущего года составили $93,5 млрд. Об этом сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов в ходе заседания правительства.
Золотовалютные резервы Нацбанка снизились с начала текущего года на 4,3%, до $33,6 млрд, за счет конвертации средств на валютные счета правительства в целях выплаты госдолга. Определенное влияние также оказало снижение средств БВУ на валютных счетах в НБРК на фоне дедолларизации вкладов.
Активы Нацфонда увеличились с начала года на 7,5%, или на $4,2 млрд, до $59,9 млрд. Основной рост произошел за счет инвестиционного дохода - 6,10%, или $3,4 млрд с начала текущего года.
Трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет составили 2,9 трлн тенге. Для их осуществления продано валютных активов Нацфонда на $4,9 млрд. Суммарные поступления в фонд с начала года составили 3,3 трлн тенге.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу сообщил, что ресурсы Нацфонда являются серьезной гарантией финансовой устойчивости в случае непредвиденных вызовов.
Вместе с тем часть средств фонда можно и нужно использовать уже сейчас с целью финансирования стратегических проектов, которые определят облик будущего Казахстана. Нацфонд уже финансирует ряд крупных проектов. Но нам не хватает системности при отборе проектов. Поэтому требуется обеспечить всестороннюю экспертизу поступающих предложений, чтобы каждый тенге из Нацфонда приносил ощутимую отдачу", - сказал он.
12.09.2023, 11:55 35016
ЕСП создает имитацию участия в пенсионной системе - Жамишев
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Единый совокупный платеж (ЕСП) создает имитацию участия около миллиона казахстанцев в пенсионной системе. Об этом заявил председатель фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев в интервью YouTube-каналу ЕНПФ.
Он отметил, что нужно создавать возможности для участия в накопительной пенсионной системе всем.
ИП это большая категория граждан. Это порядка миллиона человек индивидуальных предпринимателей, те которые у нас сегодня пользуются режимом единого совокупного платежа. Понятно, что этот платеж был временно установлен, для того чтобы стимулировать деятельность ИП, уменьшив их обязательные платежи. Но я не уверен, что это было правильно по отношению к пенсионным взносам, потому что пенсионные взносы - это не платежи в пользу государства, это платежи на собственные счета. В ЕСП понятно, что мизерная часть приходится на пенсионные взносы, то есть происходит имитация участия в пенсионной системе целого миллиона человек. Соответственно, когда наступит время выплаты пенсии - что будет? Будет имитация выплаты из накопительного пенсионного фонда", - сказал Жамишев.
Он отметил, что эти правила игры задает государство, поэтому это вопрос не к предпринимателям, а к государству, которое устанавливает такие условия.
С 1 января уже не будет ЕСП, будут общеустановленные режимы, и выплата будет на уровне 7 тысяч тенге. Я посмотрел цифры, какая у нас минимальная сумма достаточности пенсионных накоплений. Так вот: если 40-летний индивидуальный предприниматель будет выплачивать по 7 тысяч тенге и в 40 лет у него будут достаточные пенсионные накопления, то через год, в 41 год, у него уже не будут достаточные пенсионные накопления. Потому что для того, чтобы их иметь, ему нужно выплачивать в год по 14 тысяч тенге. То есть устанавливаются правила, по которым ИП все равно выпадают из накопительной пенсионной системы. 7 тысяч тенге - это уже не имитация участия в пенсионной системе, но этого недостаточно для того, чтобы хотя бы иметь накопления на минимальном уровне, который правительство само определило", - отметил Болат Жамишев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане истекает срок действия ЕСП.
08.09.2023, 17:53 47396
Срок уплаты налога на имущество физических лиц истекает 2 октября - КГД
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан напоминает, что 1 октября текущего года истекает срок уплаты собственниками недвижимого имущества и земельных участков налога на имущество за 2022 год.
Вместе с тем, учитывая что 1 октября текущего года является нерабочим днем, то срок уплаты истекает 2 октября", - отметили в комитете.
Налоговым периодом для исчисления налога на имущество физических лиц является календарный год с 1 января по 31 декабря.
Налог исчисляется налоговыми органами в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, на основании стоимости, определяемой ежегодно Государственной корпорацией "Правительство для граждан", с учетом фактического срока владения имуществом на праве собственности.
Также необходимо отметить, что по имуществу, находящемуся:
- в общей совместной собственности, плательщиком налога является один из собственников имущества по согласованию между ними. В случае если сумма налога пришла всем собственникам, то уплату производит только один из собственников;
- в общей долевой собственности плательщиками налога являются все собственники имущества, соответственно их доле в этом имуществе.
Согласно налоговому законодательству уведомления по предстоящим к уплате суммам налога направлены собственникам в июле месяце текущего года электронным способом - в кабинет налогоплательщика, на портал "E-gov", на бумажном носителе - по почте заказным письмом, а также квитанциями - извещениями коммунальных служб ЕРЦ, АЛСЕКО и других. Кроме того, пользователям мобильных приложений АО "Каспи банк" и АО "Народный банк Казахстана" сведения о предстоящих платежах направлены в виде PUSH-уведомлений, отметили в ведомстве.
При этом сообщаем, что уплата налога производится только один раз через квитанцию коммунальных служб, либо с помощью мобильных приложений. Во избежание ошибочных платежей сумму фактически исчисленного налога с одновременной возможностью проведения оплаты по указанным реквизитам, можно увидеть в сервисе "Предстоящие платежи" kgd.gov.kz, в мобильном приложении E-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков Kaspi.kz и Halykbank", - проинформировали в комитете.
Ранее сообщалось, что в рамках всеобщего декларирования декларацию о доходах можно подать через мобильное приложение.
06.09.2023, 20:11 57726
"Сбербанк" остановил переводы в Казахстан
Буквально во вторник, 5 сентября, стало известно, что клиентам "Сбера" стала доступна услуга по переводу денег в Казахстан по номеру карты
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Москва. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сбербанк в среду, 6 сентября, прекратил переводы в Казахстан на карты платежных систем Visa и MasterCard и начал возвращать клиентам средства, переведенные на казахстанские карты, сообщает Frank Media.
Отметим, что буквально во вторник, 5 сентября, стало известно, что клиентам "Сбера" стала доступна услуга по переводу денег в Казахстан по номеру карты. Если раньше можно было переводить средства только на карты "дружественных" платежных систем ("Белкар", "Элкарт", "Корти Милли"), то теперь в "Сбербанке" стали доступны переводы на карты Visa и Mastercard. Минимальная сумма перевода составляет 1000 рублей.
Служба поддержки "Сбербанка" в среду сообщила, что переводы будут "возвращены с комиссией", а сроки возврата составляют пять рабочих дней. На вопрос о причине возврата специалист ответил, что перевод не принят банком-получателем, и посоветовал уточнить причину отклонения транзакции у этих банков. В службе поддержки "Сбера" добавили, что у них нет списка банков, которые принимают переводы из России и клиент должен сам уточнять у банка-получателя, могут ли они принять перевод из "Сбербанка".
Напомним, с 21 июля АО "Казпочта" приостановила прием/выдачу денежных переводов "Юнистрим" в связи с включением компании "Юнистрим" в санкционные списки.
05.09.2023, 08:13 64646
S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "стабильный". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом чистый государственный долг находится на низком уровне, а состояние ликвидных внешних активов страны обеспечивает защиту от внешних шоков", - проинформировали в МНЭ.
В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы страны достаточны для управления рисками.
По мнению аналитиков, дефицит консолидированного бюджета сократится в среднем до 1,6% от ВВП в период 2023-2026 годы. При этом росту государственных доходов будут способствовать усилия по реформированию налоговой политики и администрирования.
Также аналитики отмечают проводимую правительством макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики.
В целом S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4% в 2023-2026 годы.
Правительство РК продолжит активную работу по сохранению суверенного рейтинга на уровне инвестиционной надежности", - отметили в министерстве.
Ранее прогноз социально-экономического развития Казахстана на пять лет озвучили в правительстве.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?