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В Казахстане отменены бумажные полисы по обязательному автострахованию

01.01.2019, 10:59 18707
Алматы. 1 января. Kazakhstan Today - В Казахстане с сегодняшнего дня будут выдаваться только электронные полисы по обязательному автострахованию ОГПО, передает Kazakhstan Today.

Электронные полисы нужны, чтобы обезопасить казахстанских автовладельцев от мошенников, продающих поддельные бумажные полисы. В следующем году этот риск будет намного ниже. К тому же теперь застраховаться будет намного проще - не обязательно ехать в офис страховой компании или к страховому агенту, достаточно зайти на сайт своей компании и оформить полис онлайн", - сообщили ранее в страховой компании "НОМАД Иншуранс".


Как пояснили в компании, новый вид полиса представляет собой электронный номер в Единой страховой базе данных (ЕСБД), который высылается застраховавшимся автовладельцам в SMS и на электронную почту.

Все бумажные полисы, выписанные до 1 января 2019 года, будут действительны до истечения срока действия. Все новые страховые полисы, выписанные с 1 января 2019 года, уже будут электронными. При этом по желанию клиентов полисы могут распечатываться на специальных бланках.

Согласно внесенным в конце 2018 года в Правила дорожного движения внесли изменениям, автовладельцы не обязаны иметь при себе страховые полисы. Наличие полиса у автомобилиста полицейские будут сами проверять через ЕСБД.

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