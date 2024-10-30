В Казахстане парк подвижного состава изношен на 55%

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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно прогнозам РГП "Казгидромет", в Казахстане ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют сильные осадки, понижение температуры воздуха, усиление ветра, метель, гололед, туман.





В связи с этим МЧС РК настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности, воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.





По данным Казгидромета, штормовое предупреждение объявлено в 14 областях.





В Астане ожидаются сильные осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, усиление ветра. В Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем временами 23-28 метров в секунду.





На юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (преимущественно снег), туман, гололед, усиление ветра. В Алматы временами ожидается сильный дождь, вечером туман. В городе Конаеве также временами ожидается сильный дождь, усиление ветра.





В Туркестанской области ночью и утром в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, усиление ветра. В Шымкенте также ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), туман. В Туркестане - туман, усиление ветра.





В Кызылординской области ожидается туман, усиление ветра.





В Карагандинской области - ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области гололед. Кроме того, ожидается туман и усиление ветра. В Караганде ожидается гололед и усиление ветра.





На западе, севере, в центре области Улытау ожидается гололед. В области ожидается туман, усиление ветра. В Жезказгане ожидается гололед, ветер западный порывы 15-20 метров в секунду.





В Жамбылской области ожидается сильный дождь, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). 28-29 октября в горных районах области ожидается гололед. 28-29 октября ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Также ожидается усиление ветра. В Таразе: 28-29 октября ночью и утром ожидается туман. 28 октября ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.





В Павлодарской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду.





В Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске 28 октября ночью и утром ожидается туман.





28 октября на западе, юге, востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15-20 метров в секунду. В Костанае ожидается туман.





В Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду. В Усть-Каменогорске ожидается усиление ветра.





В области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Семее ожидается усиление ветра.





В Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 28 октября ночью и утром ожидается туман.





28 октября в южной половине области Жетысу ожидаются сильный дождь, в горных районах временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром в горных районах области туман, усиление ветра.





Дополнено 28.10.2024, 13.20





В Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, СКО, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Улытау 28 октября местами ожидается дождь со снегом. В Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами ожидается дождь, сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".





В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - добавили в пресс-службе.