В Казахстане планируют расширить льготы на использование платных дорог

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Льготы на использование платных дорог планируется расширить в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК в 2020 году инициировало проект закона, предусматривающий поправки льготного проезда по платным участкам автодорог. Документ предполагает увеличение списка льготников. Так, в категорию лиц с льготным проездом по платным участкам республиканских дорог планируется включить ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Проект закона находится на рассмотрении в мажилисе парламента РК", - сообщили в МИИР РК.

На сегодняшний день пользователи, проживающие в населенных пунктах, прилегающих к платной автомобильной дороге, имеют возможность годового тарифа в размере 1000 тенге для перемещения в пределах одного района.

Освобождены от оплаты за проезд автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров, автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, организации скорой медицинской помощи, противопожарные службы, аварийно-спасательные службы, патрульная полиция и военная техника.

Ранее сообщалось, что в текущем году внедряется платность на автодорогах протяженностью 5,8 тыс. километров на участках дорог: Шымкент - граница Узбекистана, Уральск - граница РФ (Саратов), Уральск - граница РФ (Самара), граница РФ (Оренбург) - Актобе, Щучинск - Петропавловск, Костанай - граница РФ (Троицк), Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Тараз, Тараз - Кайнар, Капшагай - Талдыкорган, Атырау - Бейнеу - граница Узбекистана, Карабутак - Кызылорда, Актобе - Уральск, Актау - Бейнеу, Нур-Султан - Костанай, Павлодар - граница РФ (Омск), Нур-Султан - Павлодар, Павлодар - Семей - Калбатау.

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