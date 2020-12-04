Годовой абонемент введут для проезда по трассе Шымкент - Ташкент

Шымкент. 3 декабря. Kazakhstan Today - На скоростной дороге Шымкент - Ташкент планируют ввести платный годовой абонемент, передает Kazakhstan Today.

Стоимость годового пользования казахстанским участком дороги для местных жителей составит одну тысячу тенге, сообщает пресс-служба компании "КазАвтоЖол".

Совсем недавно завершилась реконструкция казахстанского участка этой скоростной автодороги. Четырехполосная трасса стала бетонной и получила категорию І "Б". По своим характеристикам она похожа на дорогу Нур-Султан - Темиртау. Кстати, бетонку Шымкент - Ташкент (граница Узбекистана) также планируют сделать платной как для грузового коммерческого транспорта, так и для частных легковых автомобилей. Именно этот вопрос подробно обсуждался на прошедших в регионе общественных слушаниях в Сарыагашском и Казыгуртском районах Туркестанской области", - отметили в компании.

Представители НК "КазАвтоЖол" рассказали, что на данном участке дороги в тестовом режиме заработали 3 арки видеоконтроля, а также центр по работе с клиентами. Здесь предусматривается открытая система приема платежей по предоплате или методом оплаты фактической задолженности, без шлагбаумов. Это сделано для того, чтобы на дороге не создавались очереди и заторы.

Напомним, самая первая платная автодорога в Казахстане была запущена в 2013 году. За 7 лет автобан Нур-Султан - Щучинск доказал все преимущества платности. Плата за проезд позволяет регулярно следить за качеством дорожного покрытия и инфраструктуры, улучшать придорожный сервис, внедрять новые технологии обеспечения безопасности и помощи водителям. Так, например, в прошлом году по всей дороге появились бесплатные теплые туалеты.

Гарантия комфорта и безопасности делает обычную трассу популярной транспортной артерией, а с ростом интенсивности движения увеличиваются сборы и вложения в обслуживание дороги, улучшаются условия для местного предпринимательства, создаются новые рабочие места в сферах, связанных с обслуживанием дороги, придорожным сервисом и торговлей.

Сейчас в стране уже функционируют 4 платные трассы, а в ближайшие 4 года, в соответствии с госпрограммой инфраструктурного развития "Нурлы жол", планируется построить и запустить еще 11 тысяч километров платных республиканских автодорог.

Планы касательно введения платности на дороге международного значения Шымкент - Ташкент (граница Узбекистана) вызвали как интерес местного населения, так и вопросы.

Больше всего жителей Сарыагашского и Казыгуртского районов, через которые пролегает трасса, волновала оплата. Комфорт и безопасность в пути - это неоспоримые преимущества, однако, в отличие от транзитников, местные пользуются дорогой не от случая к случаю, а ежедневно, что может сулить большие траты. "КазАвтоЖол" предлагает для автомобилистов из прилегающих к платным дорогам районов годовые абонементы стоимостью в одну тысячу тенге.

Оформить "проездной" можно будет на пунктах взимания платы. Для этого необходимо предоставить операторам удостоверение личности и написать заявление", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, льготы будут действовать для определённых категорий водителей и транспорта. Сейчас нацкомпания занята внесением соответствующих изменений в законодательство.

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