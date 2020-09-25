Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - К 2024 году в Казахстане станут платными 11 тысяч километров автодорог, передает Kazakhstan Today.

Подробную информацию сообщил директор филиала дирекции платных автомобильных дорог АО "НК "КазАвтоЖол" Марат Сулейменов в ходе онлайн-брифинга.

По словам специалиста, внедрение 11 тысяч километров платных автодорог запланировано завершить к 2024 году. Платными дороги будут становиться только после завершения работ по их реконструкции. На данный момент в планы по реконструкции включены 32 участка автодорог.

Внедрение платности осуществляется за счет средств инвестора, по инвестиционному договору. Очень важный момент - надо сказать о стоимости проезда. В соответствии с действующим законодательством, перед открытием платных участков проводятся общественные слушания, для проведения разъяснительной работы с местным населением", - заявил представитель "КазАвтоЖола".

Сулейменов рассказал, что в ходе слушаний проводится обсуждение стоимости проезда и предполагаемых способов оплаты.

Размер оплаты будет утверждать Министерство индустрии и инфраструктурного развития - после проведения детального анализа. Какой вид автотранспорта будет платить за проезд, а какой - нет, будет зависеть от категории автодороги. Например, если дорога второй технической категории, то оплачивать проезд будут только грузовые автомобили.

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