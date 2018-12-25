В Казахстане под предлогом праздничных акций активизировались интернет-мошенники

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В Казахстане под предлогом праздничных акций активизировались интернет-мошенники24.12.2018
Общество  20:46

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT Государственной технической службы КНБ РК в преддверии новогодних праздников призывает казахстанцев не попадаться на уловки интернет-мошенников, которые активизировались на территории Республики, передает Kazakhstan Today.

"Злоумышленники посредством мобильных мессенджеров и электронной почты под предлогом праздничных акций осуществляют рассылку с приглашением пройти опрос, конечной целью которого являются выполнение гарантийного закрепительного платежа либо оплата комиссии за выплачиваемый бонус", - сообщили в KZ-CERT.

По информации Службы, мошеннические сообщения могут содержать: сведения, вызывающие тревогу или угрозу, например, закрытие вашего банковского счета; не активные поля (вкладки) на форме страницы; обещание большой денежной выгоды с минимальными усилиями или вовсе без них. Также мошенники привлекают внимание сведениями о сделках, которые слишком хороши для того, чтобы быть правдой, в большинстве случаев это "сайты-опросники", по прохождению которого участнику гарантированно обещают вознаграждение после оплаты комиссии. Также рассылаются запросы о пожертвованиях от лица благотворительных организаций после сообщений в новостях о стихийных бедствиях и т.д.

KZ-CERT советует не заходить на интернет-ресурсы игровой, развлекательной направленности, на малознакомые ресурсы, не переходить по ссылкам и баннерам с "сенсациями", так как часто такие новости используются для заражения устройств различными вредоносными программами.

Внимательно относитесь к обеспечению безопасности телефона, на который приходят СМС-уведомления и одноразовые коды.

Рассматривайте любое подозрительное письмо от неизвестного адресата, на неожиданную тему, где вам предлагают или вас пытаются заставить выполнить некую операцию срочно, либо в сжатое время - как вредоносное.

Внимательно проверяйте адрес отправителя. Злоумышленники могут отправить вам письмо от имени вашего знакомого или доверенной организации, изменив одну-две буквы в адресе.

Также необходимо обратиться в колл-центры банков при обнаружении любого изменения в логике производимых операций. Внимательно и осторожно пользуйтесь устройствами (компьютер, ноутбук, планшет), с которых вы пользуетесь услугами интернет-банкинга, а также осуществляете оплату с помощью ваших карт.

Если вы стали жертвой фишинга, KZ-CERT рекомендует незамедлительно обратиться в Службу реагирования на компьютерные инциденты по горячей линии 1400 и сменить пароли и PIN-коды во всех своих онлайн-аккаунтах, которые могли попасть под угрозу.
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