Актобе. 22 января. Kazakhstan Today - В Казахстане после трагедии в Актюбинской области проверят все рейсовые автобусы, передает Kazakhstan Today.

"В связи с трагедией в Актюбинской области 18 января территориальными инспекциями Комитета транспорта МИР РК совместно с сотрудниками административной полиции МВД РК по всей стране будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус". ОПМ пройдет в период с 22 января по 18 февраля и затронет транспорт и водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на межрайонных, междугородних, межобластных и международных сообщениях", - сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию.

Как отметили в ведомстве, в случае нарушений технического состояния пассажирских автобусов и такси или несоответствия требованиям безопасности будут приняты меры вплоть до запрещения эксплуатации.

Кроме того, по информации пресс-службы, решено создать мобильные группы из числа представителей общественности, сотрудников инспекции транспортного контроля по выявлению возможных скрытых маршрутов передвижения автотранспорта. Особое внимание будет уделено проведению обязательного и предрейсового техосмотра авто и медосмотра водителей, а также проверке соблюдения последними режима труда и отдыха.

Также на СКП "Рубеж" будут приняты дополнительные меры по усилению контроля перевозок пассажиров и багажа на автомобильных дорогах республики.

Как сообщалось ранее, 18 января, в 10.30, в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, загорелся пассажирский автобус марки Kassbohrer Setra, направлявшийся из Шымкента в Казань. В результате пожара в автобусе погибли 52 пассажира, все граждане Республики Узбекистан. Еще пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана - сумели самостоятельно выбраться из автобуса.

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