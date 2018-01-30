В Казахстане "прописать" ребенка можно будет по SMS

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировать ребенка по месту жительства можно будет с помощью SMS, передает Kazakhstan Today.

"Запущенный "Правительством для граждан" пилотный проект, в рамках которого услуги по регистрации рождения ребенка, оформлению пособий и поставке на очередь в детский сад можно получить посредством SMS-сообщений, станет еще шире. На сегодняшний день заявления по регистрации ребенка поступают автоматически, благодаря интеграции информационных систем государственных органов. Сразу после рождения младенца родителям приходит SMS-сообщение, где предлагается получить государственную услугу по регистрации рождения. Таким образом, граждане могут получить свидетельство о рождении, указать номер счета для получения пособий по рождению и встать на очередь в детский сад, не посещая фронт-офисы госкорпорации "Правительство для граждан", - сообщили в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Как напомнили в пресс-службе, на последнем заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра А. Жумагалиева было принято решение расширить спектр услуг, предоставляемых госкорпорацией в проактивном формате. Так, было предложено направлять SMS о возможности регистрации ребенка по месту жительства сразу после регистрации рождения. Теперь услугополучателю будет достаточно просто отправить подтверждение-согласие, и предоставить в ответ на SMS-запрос адрес регистрации. Данные о праве собственности будут проверены в системе и после получения согласия собственника, новорожденный будет зарегистрирован по указанному адресу.

"Для получения этих и других услуг в проактивном формате необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Привязать ИИН к номеру мобильного телефона можно как в личном кабинете на портале Egov, так и посетив Центр обслуживания населения", - пояснили в госкорпорации.

За месяц с момента запуска пилотного проекта молодым мамам направлено свыше 18 тыс. SMS с поздравлениями и предложением получить услуги посредством мобильной связи. Более 7 тысяч рожениц дали согласие на получение проактивных услуг. На сегодняшний день таким способом выдано почти 2 тыс. свидетельств о рождении и 777 детей поставлено в очередь в детский сад.

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