В Казахстане разработали мобильное приложение для составления исковых заявлений в суд

Алматы. 25 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане разработано мобильное приложение для составления исковых заявлений в суд, передает корреспондент агентства.

Приложение, доступное на русском, казахском и английском языках, так и называется: "Исковое заявление". В нем можно найти не только образцы исковых заявлений, но и жалоб и других документов. В описании к приложению указано, что оно разработано прокуратурой Жетысуского района Алматы и будет способствовать правильной подаче заявлений в судебные органы.

Как отметили разработчики, "идея по созданию мобильного приложения "Исковое заявление" продиктована тем, что при обеспечении представительства интересов государства в судах, а также при изучении гражданских дел прокуроры часто сталкиваются с некорректно составленными исковыми заявлениями".

"Только за 2016 год судом Жетысуского района было возвращено 180 исковых заявлений в связи с несоответствием нормам гражданско-процессуального кодекса. То есть заявление было составлено неправильно, необоснованно и неграмотно. Еще следует отметить, что частные юридические компании лишь за составление искового заявления устанавливают цену от 40 тыс. тенге. Это не по карману каждому нашему простому гражданину. Данное приложение будет абсолютно бесплатно", - цитирует начальника отдела прокуратуры Жетысуского района Амангельды Умарова портал 24.kz

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