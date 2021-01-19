В Казахстане с 1 марта подорожают билеты на поезда

Нур-Султан. 18 января. Kazakhstan Today - Билеты на пассажирские поезда с 1 марта 2021 года станут дороже на 7%, передает Kazakhstan Today.

Согласно договору на долгосрочное субсидирование расходов, связанных с осуществлением перевозок по социальным сообщениям, с 1 марта 2021 года предусматривается плановая индексная стоимость перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на 7% на все социально значимые маршруты в межобластном и пригородном сообщениях", - сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".

В компании напомнили, что с 2018 по 2020 годы приобретено 159 вагонов, благодаря чему были обновлены составы пассажирских поездов по маршрутам: Алматы - Мангистау, Нур-Султан - Сарыагаш, Атырау - Нур-Султан, Атырау - Алматы, Нур-Султан - Аркалык, Атырау - Мангистау, Алматы - Жезказган, Нур-Султан - Семей.

Также сообщается, что в 1 квартале текущего года ожидается поставка 50 новых вагонов, курсирование которых запланировано по маршрутам: Алматы - Мангистау, Кызылорда - Семей, Алматы - Оскемен, Нур-Султан - Семей.

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