В Казахстане стартовал приём заявок на выплату 42 500 тенге

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане стартовал приём заявлений на назначение единовременной выплаты в 42 500, передает Kazakhstan Today.

16 июля началась работа по рассылке проактивных SMS тем гражданам, которые подпадают под автоматическое назначение пособия по выплате единоразовой помощи в размере 42 500 тенге (ЕСП - SMS от 1414)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте egov.kz.

Отмечается, что для лиц из данной категории, не воспользовавшихся проактивной услугой, прием заявок будет осуществляться после завершения проактивного оказания услуги (портал eGov.kz, 42500.enbek.kz и платформа Aitu, 18 telegram-ботов).

Для ИП, лиц, работающих по договорам ГПХ и занимающихся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы), прием заявок на выплату стартует в пятницу, после 15.00 17 июля (портал eGov.kz, 42500.enbek.kz и платформа Aitu, сайты и мобильные приложения банков Halyk и Kaspi).

Для работодателей (юридических и физических лиц), подающих заявки за своих работников, прием заявок начнется 19 июля 2020 года (портал eGov.kz, 42500.enbek.kz).

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