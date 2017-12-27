В Казахстане установят уголовную ответственность за склонение к самоубийству

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В Казахстане установят уголовную ответственность за склонение к самоубийству27.12.2017
Общество  15:30

Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане намерены привлекать к уголовной ответственности за склонение к суициду, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в мажилисе в первом чтении был одобрен законопроект "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и поправки к нему. После обсуждения документа заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов сообщил, что ко второму чтению в него будет внесена норма, предусматривающая уголовную ответственность за склонение к самоубийству путем уговоров, предложений, обмана и подкупа, сообщает kazpravda.kz.


"У нас есть вопросы по диспозиции, какие действия должны образовывать данный состав преступления. Я думаю, что до второго чтения мы с депутатами этот вопрос отработаем", - сказал Жакупов.

По его словам, распространение побудительной информации к совершению самоубийств, в том числе "Синий Кит", или российские игры "Беги или умри" однозначно должны преследоваться законом.

"Другой вопрос, какой должна быть уголовная ответственность? Я думаю, что эти вопросы во время рассмотрения законопроекта будут отработаны", - сказал Жакупов.
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