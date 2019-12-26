В Казахстане в ближайшие три дня прогнозируются туман, гололёд, осадки и метель

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане 26-28 декабря прогнозируются туман, гололёд, осадки и метель, передает Kazakhstan Today.



"На восточные области республики смещается холодный атмосферный фронт с Западной Сибири, в тыл которому перемещается очередной антициклон с районов Карского моря. Фронт вызовет снегопады с метелью, а антициклон похолодание", - сообщает "Казгидромет".



В то же время на западную половину Казахстана с атмосферными фронтами поступает тёплый и влажный воздух с Чёрного и Средиземного морей. Поэтому здесь ожидается повышение температуры воздуха, но также осадки, туман, гололёд, местами сильный ветер и метель.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства