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В Казахстане в ближайшие три дня прогнозируются туман, гололёд, осадки и метель

25.12.2019, 13:05 17497

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане 26-28 декабря прогнозируются туман, гололёд, осадки и метель, передает Kazakhstan Today.

"На восточные области республики смещается холодный атмосферный фронт с Западной Сибири, в тыл которому перемещается очередной антициклон с районов Карского моря. Фронт вызовет снегопады с метелью, а антициклон похолодание", - сообщает "Казгидромет".

В то же время на западную половину Казахстана с атмосферными фронтами поступает тёплый и влажный воздух с Чёрного и Средиземного морей. Поэтому здесь ожидается повышение температуры воздуха, но также осадки, туман, гололёд, местами сильный ветер и метель.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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