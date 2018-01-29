В Казахстане в предстоящие трое суток ожидается повышение температуры воздуха

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - С 30 января по 1 февраля 2018 года ожидается повышение температуры воздуха в Казахстане, передаёт Kazakhstan Today.

В предстоящие трое суток под влиянием тёплых и влажных воздушных масс с Атлантики и Чёрного моря повышение температуры ожидается не только в западных и северных, но и в южных и восточных областях Казахстана.

"Холодный и мощный антициклон с центром над Алтаем по-прежнему определяет погоду Казахстана. Поэтому и температура воздуха в выходные дни была на 8-15 граудсов по Цельсию ниже нормы в большинстве областей республики, а на юге и юго-востоке на 17...22 градусов. Но очень сильные морозы уже начали ослабевать, ночью 29 января в северной половине республики температура воздуха уже была в пределах 20..27 градусов мороза", - сообщили в РГП "Казгидромет".

Просмотров: 2889