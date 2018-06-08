В Казахстане в выходные дни ожидается теплая погода

Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана ожидается теплая погода, передает Kazakhstan Today.

"На фоне поля пониженного атмосферного давления в выходные дни в большинстве областей Казахстана ожидается теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами и шквалистое усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

Температура воздуха будет в пределах климатической нормы, лишь на западе температура ожидается ниже нормы на 1...2 градуса.

Кроме того, по данным "Казгидромета", 9 июня в Северо-Казахстанской области ожидается северо-западный, западный ветер ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем местами гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром местами туман. Ночью местами ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Петропавловске днем 9 июня ожидается северо-западный, западный ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Ночью и утром туман.

Вероятность шторма составляет 90-95%.

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