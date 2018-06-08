Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
8 июня 2018
  • 17
  • :
  • 48
Новости регионов
31º Преимущественно облачно
днем 32º    ночью 23º
17:00
.
Aнонс

В Казахстане в выходные дни ожидается теплая погода08.06.2018
Общество  12:51

Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана ожидается теплая погода, передает Kazakhstan Today.

"На фоне поля пониженного атмосферного давления в выходные дни в большинстве областей Казахстана ожидается теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами и шквалистое усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

Температура воздуха будет в пределах климатической нормы, лишь на западе температура ожидается ниже нормы на 1...2 градуса.

Кроме того, по данным "Казгидромета", 9 июня в Северо-Казахстанской области ожидается северо-западный, западный ветер ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем местами гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром местами туман. Ночью местами ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Петропавловске днем 9 июня ожидается северо-западный, западный ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Ночью и утром туман.

Вероятность шторма составляет 90-95%.
Просмотров: 2813
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
08.06.2018   14:06
В Караганде в сентябре пройдет международный симпозиум археологов
08.06.2018   14:00
В Карагандинской области отремонтирую дороги к мавзолеям и историческим местам
08.06.2018   12:51
В Казахстане в выходные дни ожидается теплая погода
08.06.2018   12:30
Фото: vsezavisimosti.ru
В больницах Казахстана на лечении от менингококковой инфекции находятся 20 пациентов
08.06.2018   12:01
Бекшин рассказал о планируемых мерах профилактики менингококковой инфекции во время проведения ЕНТ
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today