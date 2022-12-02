В Казахстане водителей будут штрафовать за езду на летней резине

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С сегодняшнего дня в Казахстане начнут штрафовать водителей за езду на летней резине.
За шины не по сезону автомобилисты будут выплачивать штраф в размере 5 МРП, или 15 тысяч тенге. Такой рейд продлится до конца февраля, сообщает "Хабар 24".
Техрегламент, запрещающий казахстанским водителям ездить на летней резине зимой, вступил в силу 5 лет назад. С того времени дорожные полицейские тщательно проверяют соответствие шин сезону, а также изучают их изношенность. Только в прошлом году в Астане за такие нарушения оштрафовали десятки водителей.
Переобувать железных коней полицейские рекомендуют еще до наступления холодов. Поскольку ездить на летней резине можно при температуре не ниже 5 градусов тепла. По сути, это 3 сезона года. Зимой она теряет свои свойства, тормозной путь увеличивается, а шины перестают быть эластичными.
Зимние шины делятся, их видов очень много. С шипами есть, с липучками есть. Почему я это говорю - в южных регионах зима наступает более поздно. В северных регионах зима наступает более рано. Тем не менее в южных регионах, даже если зима наступает поздно, они должны использовать зимние шины. Тот же дождь, тот же снег, тот же гололед влияют на дорожное полотно. Соответственно, все транспортные средства должны использовать не летние, а зимние шины. Не с шипами, а с липучками", - говорит старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Актоты Боранова.
В столице только с начала года произошло почти 12 тысяч ДТП, в которых погибли около 2 тысяч человек. Свыше 95% из них-по вине водителей. Нередко езда на летней резине зимой становится причиной аварий.