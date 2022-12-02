В Казахстане водителей будут штрафовать за езду на летней резине

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Трехлетней Дарине Хикматуллиной с диагнозом нейробластома через месяц предстоит операция по пересадке костного мозга. До этого времени нужно собрать 23 миллиона тенге

Шымкент. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Шымкентские волонтеры в течение нескольких месяцев собирают средства на операцию и лечение трехлетней Дарине Хикматуллиной.





Девочка уже пять месяцев борется с нейробластомой и нуждается в срочной пересадке костного мозга. Она уже прошла 6 курсов химиотерапии. До операции, которую планируется сделать в Турции, остался один месяц.





Благодаря неравнодушным людям родителям удалось собрать 35 миллионов тенге, но стоимость операции - 58 миллионов. В настоящее время для спасения девочки не хватает 23 миллионов.









Собрать средства малышке помогают волонтеры "Добряки Шымкента". Одна из них - Надежда Лукьянова продает сделанные собственноручно игрушки из дерева, а все вырученные от продажи средства переводит на счет отца Дарины - Альберта Хикматуллина.









К благотворительной акции подключились и шымкентские предприниматели. Одна из них - Мария Брезинская сняла сюжет про дедушку Дарины - известного шымкентского коллекционера. Рамиль Хикматуллин собирал картины известных казахстанских художников в течение 35 лет и теперь готов распродать всю свою коллекцию из почти 300 картин, чтобы помочь внучке справиться с тяжелым недугом. Мария Брезинская призывает неравнодушных казахстанцев помочь семье со сбором средств на операцию, чтобы культурное наследие не ушло за рубеж, а осталось в Казахстане.





Если 23 тысячи человек отправят по тысяче тенге на реквизиты, которые мы оставим в видео, то получится быстро закрыть сбор. Не оставайтесь, пожалуйста, равнодушными", - говорит Мария.



