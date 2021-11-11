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В Казахстане за три квартала 1,2 тысячи иностранцев совершили уголовные правонарушения

10.11.2021, 19:34 106003
НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - За январь - сентябрь текущего года уголовные правонарушения в Казахстане совершили 1,2 тыс. иностранных граждан - на 17,1% меньше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Численность нарушителей из стран СНГ сократилась на 19,8% за год, до 1,1 тыс. человек, из стран вне СНГ, напротив, увеличилась на 12,5%, до 135 человек. В аналогичном периоде 2020 года численность иностранных нарушителей достигала 1,5 тыс., минус сразу 24,1% за год. В их числе было 1,3 тыс. граждан стран СНГ и 120 граждан стран вне содружества", - сообщает ranking.kz.

 
В региональном разрезе нарушители из СНГ чаще всего попадались в Алматы: 162 человека - на 29,6% меньше, чем годом ранее. Далее идут Алматинская (126 человек) и Жамбылская (121 человек) области.
 
Иностранные граждане из стран вне СНГ чаще всего совершали уголовные правонарушения в Алматы (28 человек), Алматинской (26 человек) и Мангистауской (19 человек) областях. При этом в Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях гражданами стран, не входящих в СНГ, не было совершено ни одного уголовного правонарушения.
 
Больше всего иностранных граждан попалось на уголовных правонарушениях против собственности: 605 человек - на 25,2% меньше, чем годом ранее. В числе этих правонарушений кражи, мошенничество, мелкое хулиганство, грабежи, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
 
Вторую и третью строку по "популярности" нарушений среди иностранных граждан заняли уголовные правонарушения против порядка управления (их совершили 222 человека) и уголовные правонарушения против личности (108 человек).
 
 

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новости по теме

Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами

11.11.2021, 11:10 28108
Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство внутренних дел открыло call-центры по вопросам эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией во всех регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве сообщили, что в связи с актуальностью вопросов об эксплуатации и регистрации транспортных средств, ввезенных из Российской Федерации, а также о способах проверки по учетным данным МВД регистрации своего автомобиля в РФ, для удобства граждан сформированы контактные телефоны, по которым водители могут обращаться в полицию для получения интересующей их информации.
 
Телефоны call-центров принимают звонки с 9.00 до 23.00.
 

В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы

11.11.2021, 10:47 39070
В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы
Фото: pkzsk.info
КОСТАНАЙ. 11 НОЯБРЯ - В селе Жалтырколь Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы среди крупного рогатого скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установить карантин на территории товарищества с ограниченной ответственностью "Баталинское", село Жалтырколь Архангельского сельского округа Денисовского района Костанайской области, в связи с возникновением болезни сибирская язва крупного рогатого скота", - приводит постановление акима региона издание newtimes.kz.


Отметим, это не первый случай вспышки опасного заболевания в Денисовском районе Костанайской области. Так, в июле текущего года в этом же районе произошел падеж скота из-за сибирской язвы.

Ранее сообщалось, что в Северном Казахстане работник ТОО, принимавший участие в разделке мяса, заразился сибирской язвой.
 

В Казахстане упрощен процесс получения услуг по назначению выплаты при утрате трудоспособности и пособия по инвалидности

11.11.2021, 09:53 47899
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан упростило получение проактивных услуг "Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности" и "Назначение государственного социального пособия по инвалидности". Чтобы подтвердить оказание этих услуг, теперь достаточно одного SMS-сообщения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в Минтруда РК, ранее процесс получения вышеуказанных услуг включал в себя два SMS-сообщения: согласие на оказание госуслуги в проактивном формате и отправку 20-значного IBAN номера банковского счета, на который пользователь желал получить выплату или пособие. 
 

Теперь подтверждение выбора банка обслуживания будет являться автоматическим согласием на оказание госуслуги", - пояснили в пресс-службе МТСЗН.

 
В ведомстве также напомнили, что в текущем году в рамках реинжиниринга государственных услуг в новом измененном формате были запущены следующие проактивные услуги: "Назначение социальной выплаты на случай потери работы", "Назначение пособия многодетной семье", "Назначение социальной выплаты на случай потери кормильца" и "Назначение государственного социального пособия по потере кормильца".
 

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