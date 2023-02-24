22.02.2023, 09:14 77226
В Казахстане заблокировали 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой финпирамид
В прошлом году ликвидировано 29 финансовых пирамид
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане заблокировали 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой финансовых пирамид. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Только в прошлом году ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 млрд тенге. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности. В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тысяч предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тысяч граждан от аккаунтов финпирамид", - проинформировали в АФМ.
Однако, по данным ведомства, граждане продолжают верить людям, предлагающим им баснословный доход, и вкладывают свои сбережения в такие схемы.
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23.02.2023, 18:21 20861
Адвокат назвал поспешными выводы военной прокуратуры в отношении суицида солдата-срочника в Жамбылской области
Фото: gov.kz
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Адвокат Сержан Пралиев, добившийся возобновления расследования по факту суицида солдата-срочника Бекбола Мираша на погранзаставе "Шолдала" в августе 2022 года, считает поспешными выводы военной прокуратуры о неподтвердившемся факте сексуального насилия над погибшим.
Как следует из информации агентства "Sputnik Казахстан", которое связалось с адвокатом по телефону, причина в том, что результаты экспертиз ДНК сослуживцев солдата еще не готовы.
По словам Пралиева, с тех пор, как расследование по факту суицида солдата-срочника Бекбола Мираша на погранзаставе "Шолдала" было возобновлено и удовлетворено его ходатайство о проведении ДНК-экспертизы в отношении всех военнослужащих погранзаставы, где произошла трагедия, никакой иной официальной информации от органов следствия он не получал. Также он утверждает, что к настоящему времени результатов ДНК-экспертизы нет - она еще не готова. Именно по этой причине он удивлен появлению официального сообщения Главной военной прокуратуры (ГВП), в котором, несмотря на продолжающееся расследование, категорически отрицается возможность сексуального насилия", - пишет сайт.
Ранее в пресс-релизе военной прокуратуры было заявлено, что версия о сексуальном насилии над совершившим суицид военным не подтвердилась.
Это у них надо спрашивать, почему они уже сейчас заявляют, что изнасилования не было. Вот такое скоропалительное высказывание. Мне они ничего не говорят. Сами выступили", - сказал Сержан Пралиев в телефонном разговоре.
Адвокат высказал свои предположения о том, почему такое сообщение от надзорного органа было опубликовано именно сейчас.
Я думаю так, что сейчас весенний призыв, и вся страна шуметь будет. Чтобы людей успокоить. Сейчас в пабликах везде про сексуальное насилие и тому подобное. Но, прямо так, утвердительно писать - это абсурдно вообще. Следствие еще даже не завершено. Просто логику куда девать? Взять наличие спермы везде. Как тогда понимать это? Так что это к военным прокурорам вопрос", - заявил Пралиев.
По его словам, точные сроки завершения и готовности экспертизы ДНК, назначенной в рамках следствия, назвать нельзя.
Сроков завершения экспертизы нет точных. Экспертов никто не имеет права торопить. Это может продлиться и месяц, и полтора, и два, и больше", - уточнил адвокат.
Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш.
В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано.
На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих.
После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено.
На время расследования от должностей отстранили начальника департамента Погранслужбы по Жамбылской области, главу погрануправления, его заместителя по воспитательной работе и начальника заставы, где произошло ЧП.
23.02.2023, 18:08 22166
В приложении "Яндекс Go" появился экран специальных возможностей
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 21 февраля в тестовом режиме в приложении "Яндекс Go" на отдельном экране специальных возможностей стали доступны опции для пользователей с ограничениями здоровья:
- Помогите найти машину;
- Общаюсь только текстом;
- Не говорю, но слышу;
- Буду с инвалидным креслом.
Их можно выбрать для заказа поездки в Астане и Алматы по любому тарифу, за исключением "Шаттла" и "Вместе", и это не увеличит стоимость. Со временем специальные опции станут доступны пользователям и в других городах Казахстана.
Пока заказы с ними тестируются, и партнеры сервиса только начали помогать водителям узнавать, как выполнять такие поездки.
Водителю, который принял заказ, приложение подскажет, что делать в поездке со специальными возможностями, например:
- "Помогите найти машину". В карточке поездки у водителя появится комментарий, что пользователю надо помочь найти машину, добраться до нее и сесть в салон.
- "Общаюсь только текстом". Если у человека нет возможности общаться голосом, все уточнения водителя попросят запрашивать через чат.
- "Не говорю, но слышу". Водитель получит комментарий к заказу, что его вопрос пользователь услышит, но ответит жестами или текстом.
- "Буду с инвалидным креслом". Если выбрана эта опция, у водителя появится комментарий "Буду с инвалидным креслом, нужна помощь с посадкой, пустой багажник".
Если водитель понимает, что по какой-то причине не может выполнить заказ со специальной опцией, от него можно отказаться.
Для помощи водителям и партнерам сервис разработал практические рекомендации на казахском и русском языках. В период тестирования опций в Астане и Алматы специалисты из благотворительных фондов Казахстана по просьбе сервиса дополнят обучающие материалы. Опыт экспертов поможем сделать рекомендации удобнее для водителей, чтобы снизить риск недопонимания при заказах и в поездках.
23.02.2023, 14:26 31376
До 30% домов в Алматы может быть разрушено при мощном землетрясении - МЧС
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев прокомментировал возможные разрушения в Алматы в случае мощного землетрясения.
Я согласен, Алматы является одним из сейсмоопасных регионов нашей республики. Город расположен на 27 разломах тектонических плит. Основные - это все горные районы города. Наименее опасным является Турксибский район. Другие находятся на разломах, и там опасность более высокая", - цитирует inform.kz Ибрагима Кульшимбаева.
Также вице-министр сообщил, что при сильном землетрясении в Алматы почти треть всех жилых зданий может рухнуть, сообщает sputnik.kz.
С тем, что при землетрясении будет разрушено 60% зданий, я не могу согласиться. Но, по прогнозным данным, при катастрофическом землетрясении амплитудой девять баллов и выше возможны разрушения до 30% жилых зданий", - добавил он.
В случае землетрясения горожанам стоит оставаться в своих квартирах, так как большинство погибших в Турции были найдены на лестничных площадках, продолжил вице-министр.
Наиболее безопасные места в жилых зданиях это под несущими конструкциями стен, не выбегать на лестничные площадки. Мы сами замечали, основное количество погибших оказалось на лестницах. Надо находиться у себя дома под несущими стенами, где вы можете спастись", - подчеркнул Ибрагим Кульшимбаев.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Президент РК поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того, Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей.
По информации МЧС, общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.
Позже стало известно, что Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи. Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции.
После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.
Известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек-Би, через Парк культуры на восток.
Отмечается, что на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности", - сообщает информационно-аналитический портал.
23.02.2023, 13:00 35946
В Алматы в случае землетрясения создадут свыше 380 пунктов помощи населению
Фото: МЧС РК
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В случае возникновения разрушительного землетрясения и других природных ЧС в Алматы будут развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова (ППН). Об этом сотрудники департамента по ЧС Алматы рассказали сенаторам.
Они предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы. Подробная информация о ППН размещена на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложение "пункты пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и акимата", - пояснили в ДЧС.
Кроме того, департаментом разработаны информационные таблички с QR-кодом, при сканировании смартфоном можно определить маршруты путей эвакуации к ближайшим пунктам. В первом полугодии 2023 года планируется размещение табличек на фасадах всех жилых домов (2 и более этажей) мегаполиса (порядка 10 тысяч домов).
Депутатам также рассказали о проводимых в Алматы регулярных сейсмотренировках. В организациях города их проведено свыше 3,5 тысячи, в общегородской сейсмотренировке участвовало свыше 600 объектов и 760 тысяч населения Алматы. Кроме того, каскадным методом обучается более полумиллиона населения города.
Исполняющий обязанности начальника департамента по ЧС города Алматы Ерлан Алибеков рассказал о том, что в Алматы действуют 843 сирены и сирено-речевые установки (зона покрытия - 100%), которые информируют население об угрозе возникновения ЧС. Кроме того, в оповещении участвует 671 телеканал и 24 радиоканала "Медиасервера".
Кроме того, в случае разрушительного землетрясения предусмотрена специальная группировка сил и средств из числа 13 371 человек, а также 4060 единиц техники различного назначения. Дополнительно на ликвидацию крупномасштабного землетрясения в Алматы выдвинутся силы и средства 16 регионов страны и 5 центральных государственных органов в три эшелона.
Кроме того, в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации население будет эвакуировано в созданные пункты. До их местонахождения будет организована эвакуация на специальном транспорте.
Сенатор Жанна Асанова предложила усилить работу по информированию жителей в бесплатном мобильном приложении "Дармен", чтобы каждый алматинец имел необходимую информацию и знал адреса пунктов приема пострадавшего населения.
Стоит отметить, что Алматы находится в 9-балльной сейсмозоне. По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
Напомним, сегодня жители Алматы ощущали подземные толчки силой 2-3 балла от землетрясения на территории Таджикистана, которое произошло в 06.37. Эпицентр землетрясения расположен в 696 км на юго-запад от Алматы. Магнитуда составила 7,0. В 07.35 в 636 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана снова произошло землетрясение магнитудой 5,6.
В 08.01 казахстанские сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение в 424 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана магнитудой MPV 4,1. В 08.18 зарегистрировано землетрясение в 645 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана магнитудой 5,7.
В институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.
23.02.2023, 11:50 40106
В Алматы снесут строящийся административный центр
Фото: Управление градостроительного контроля Алматы
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в течение трех лет шла судебная тяжба управления градостроительного контроля Алматы и собственника четырехэтажного административного центра, построенного с нарушениями, в Бостандыкском районе.
По информации управления градостроительного контроля Алматы, четырехэтажное здание административного центра в Бостандыкском районе севернее улицы Экспериментальная, восточнее улицы Ходжанова велось с серьезными нарушениями. Объект строился без экспертизы проекта, кроме того, зафиксированы отклонения от утвержденного генерального плана.
6 марта 2020 года года иск был направлен в Бостандыкский районный суд. Решением суда исковое заявление удовлетворено, постановлением Алматинского городского суда от 16 октября 2020 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений.
13 мая 2021 года государственным судебным исполнителем в адрес собственника направлено уведомление о добровольном исполнении решения суда. Однако к этому времени собственник продал земельный участок другому физическому лицу, в связи с чем судебным исполнителем решение было возвращено без исполнения", - рассказали в управлении.
Далее управление инициировало исковое заявление о признании договора купли-продажи земельного участка недействительным. Решением суда в январе 2022 года сделка была признана недействительной.
В мае 2022 года исполнительный лист был направлен в департамент юстиции Алматы, снос объекта назначили на август 2022 года. Однако ввиду обжалования действий судебного исполнителя снос не произвели.
Далее по вновь открывшимся обстоятельствам третьим лицом подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд на решение о сносе. Постановлением Алматинского городского суда апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. На сегодняшний день исполнение в производстве департамента юстиции Алматы, дата сноса объекта судебным исполнителем еще не назначена", - заключили в управлении.
В Алматы снесли строящийся в предгорьях таунхаус.
23.02.2023, 09:35 49996
Авиакомпанию Air Arabia оштрафовали в Казахстане
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Arabia привлечена к ответственности за нарушение требований действующего законодательства Республики Казахстан в части предоставления услуг пассажирам при задержке рейса, информирует Комитет гражданской авиации.
В связи с непредоставлением услуг (прохладительные напитки), предусмотренных действующим законодательством РК при задержке рейса по маршруту Алматы - Шарджа, 13 февраля 2023 года авиакомпания Air Arabia была привлечена к выплате административного штрафа за нарушение статьи 567 Кодекса об административных правонарушениях в размере 200 МРП (690 тысяч тенге)", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что КГА в рамках проводимой работы придерживается требований действующего законодательства Казахстана в части соблюдения прав пассажиров и в случае установления фактов нарушения со стороны авиаперевозчиков будет принимать предусмотренные меры.
Ранее сообщалось, что в Казахстане штраф для авиакомпаний за час опоздания составит 3% от тарифа.
23.02.2023, 09:20 52281
В пяти областях Казахстана из-за погоды ограничено движение на дорогах республиканского значения
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 09.15 23 февраля в 5 областях в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на 6 участках автодорог республиканского значения. Об этом сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖол".
Ограничение действует на 1025 км, или 4,1% от общей сети автодорог республиканского значения", - уточнили в компании.
В частности, в Актюбинской области ограничено движение на 2 участках:
- Самара - Шымкент - 776-965 километр, участок Актобе - поселок Карабутак, для всех видов автотранспорта;
- Самара - Шымкент - 526-702 километр, участок гр. ЗКО - поселок Маржанбулак, для всех видов автотранспорта;
В Алматинской области:
- Екатеринбург - Алматы - 2214-2436 километр, участок гр. Жамбылской области - поселок Междуреченск, для всех видов автотранспорта.
В Жамбылской области:
- Екатеринбург - Алматы - 2152-2214 километр, участок Бурылбайтал - село Аксуйек, для всех видов автотранспорта.
В Западно-Казахстанской области:
- Самара - Шымкент - 394-526 километр, участок поселок Жымпиты - гр. Актюбинской области, для грузового и общественного автотранспорта.
В Карагандинской области:
- Екатеринбург - Алматы - 1610-1854 километр, участок поселок Аксу - Аюлы - город Балхаш, для всех видов автотранспорта.
По данным КазАвтоЖола, за ночь на дорогах использовано 1100 кубометров противогололедного материала.
По данным РГП "Казгидромет", сегодня под влиянием Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на юго-востоке - погода без осадков. По территории РК ожидаются гололед, туман, усиление ветра с низовой метелью.
22.02.2023, 18:23 82171
В Казахстане мошенники обманывают граждан от имени президента
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане мошенники используют имя президента, чтобы обманывать граждан.
В социальной сети Facebook появился аккаунт с названием Jomart-Tokayev. На странице проводятся розыгрыши денежных призов. Это фейк", - сообщает stopfake.kz.
Отмечается, что у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева есть всего две официальные страницы в социальных сетях.
Это страница @TokayevKZ в Twitter и tokayev_online в Instagram. В Facebook глава государства не зарегистрирован и никаких розыгрышей там проводить не может (…) Страница в Facebook с названием Jomart-Tokayev - фейк. Проводимый на ней розыгрыш - дело рук мошенников. Участвовать в подобных акциях точно не следует", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мошенник обманул родителей выпускников в Алматы на десятки миллионов тенге.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?