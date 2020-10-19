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В Казахстане зафиксировали 197 заболевших коронавирусной пневмонией

18.10.2020 16849
Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Казахстане обновила данные за минувшие сутки, передает Kazakhstan Today.
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2613 человек, среди которых 125 детей. В стационарах находятся 2 012 пациентов, на амбулаторном уровне - 601. 81 человек находится в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии крайней степени тяжести, 13 - на аппаратах ИВЛ.
 
За прошедшие сутки было зарегистрировано 197 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 42 человека.
 
С 1 августа зарегистрировано 35 914 заболевших, 381 случай с летальным исходом, всего выздоровели 28 207 человек.
 

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